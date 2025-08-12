Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini 

Milano . Quattro ragazzini comperano in un negozio le magliette gialle dei Pokemon. Poco dopo salgono a bordo di un’auto rubata, sfrecciano per le vie di Milano e travolgono a forte velocità una donna di 71 anni che stava camminando in via Saponaro. Poi scendono dall’auto e scappano senza soccorrerla, senza guardarsi indietro.

La Citroen rubata

La ricostruzione di quanto avvenuto lunedì a Milano conferma quello che fin da subito avevano svelato le telecamere di videosorveglianza: a uccidere Cecilia De Acutis è stato un gruppo di ragazzini, più bambini che adolescenti. Alla guida dell’auto, rubata domenica a un turista francese, c’era un 13enne: ha perso il controllo dell’auto e dopo aver travolto la 71enne è finito in un’area verde. I due amichetti hanno 12 anni, e l’unica ragazzina presente, solo undici. Dopo lo schianto sono fuggiti, in direzione diversa. Gli agenti della polizia locale li hanno rintracciati in un’area occupata da nomadi in via Selvanesco. Li hanno identificati e segnalati alla Procura dei Minori, dato che non sono imputabili perché non hanno compiuto 14 anni. Sono tutti italiani di etnia rom e ora il Tribunale dei minori potrebbe ordinare l’allontanamento dai genitori, ritenuti inadeguati; dal punto di vista penale, l’affidamento in comunità, qualora il minore dovesse essere giudicato socialmente pericoloso.

Le immagini più nitide

I magistrati dovranno comunque valutare caso per caso la loro condotta e responsabilità, anche se certamente la posizione più grave è quella del tredicenne che conduceva l’auto. La donna è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale. La polizia locale ha visionato le immagini dell’incidente, ha riconosciuto le magliette colorate ed è risalita al negozio in cui le avevano comperate. E lì hanno avuto immagini più nitide dei loro volti. Trovati i responsabili, la tragedia di via Saponaro ha innescato la polemica politica. «Campo rom da sgomberare subito, e poi radere al suolo», ha scritto sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini e dopo di lui esponenti di tutto il centrodestra. «Sulla morte di una persona in circostanze così terribili», ha replicato Giuseppe Sala, «trovo vergognoso speculare, soprattutto da parte di alti rappresentanti del governo». Ma le famiglie dei ragazzi coinvolti «devono rendere conto di quanto è successo».

