Travolta e uccisa da un’auto pirata: a bordo quattro minori  

Milano . Stava attraversando la strada, quando è stata investita da un’auto che non si è fermata a prestarle soccorso. Un impatto violentissimo: Cecilia De Astis, 71 anni, è morta poco prima di mezzogiorno in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio a Milano. Inutili i soccorsi. A bordo dell’auto che ha travolto la donna, una Citroen Ds4 risultata poi rubata a turisti francesi, c’erano quattro ragazzi che, dopo lo schianto, hanno abbandonato il veicolo e sono fuggiti a piedi.

Una fuga ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona, immagini che hanno inquadrato tutta la scena e la fisionomia di chi era a bordo della Citroen. Sarebbero ragazzini, forse addirittura minorenni, ma ancora non sono stati identificati. L’auto con cui è stata travolta la 71enne è stata abbandonata per strada ed è risultata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi. La Procura aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso, mentre le indagini sono state affidate alla polizia locale.

Le telecamere

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in via Michele Saponaro. La Citroen con targa francese, risultata rubata domenica scorsa, stava viaggiando a velocità elevata quando, all’altezza dell’area verde, il conducente ha perso il controllo. La vettura ha invaso il marciapiedi, è carambolata sull’area verde dove passa il tram, e ha investito la donna uccidendola sul colpo. Infine lo schianto su un cartello stradale e la fuga dei quattro. Tutto ripreso dalle telecamere della zona. E intanto gli agenti della polizia municipale cercano i quattro giovani in fuga.

RIPRODUZIONE RISERVATA