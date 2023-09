Travolta dall’auto impazzita: muore 63enne  

Una disgrazia, come una tempesta improvvisa, ha profondamente scosso la piccola comunità di Seulo che piange la 63enne Elena Murgia, vittima di un incidente avvenuto ieri sera sulla strada comunale che da Villanova Tulo conduce a Seulo.

La dinamica

Elena Murgia viaggiava dal Cagliaritano – dove risiedeva stabilmente – in direzione Seulo, il suo paese d’origine. Era al volante della sua utilitaria, al suo fianco una parente, quando intorno alle 19.30 ha deciso di fare una sosta lungo la Comunale probabilmente per raccogliere della frutta. La donna ha accostato sulla destra della carreggiata ed è scesa dall’auto su un tratto fortemente in pendenza. La tragedia è arrivata pochi istanti dopo: l’auto – per ragioni ancora in fase di accertamento e benché pare avesse il freno a mano tirato – non ha tenuto. Le due donne, vedendo il veicolo che scivolava via, hanno tentato disperatamente di raggiungerlo per fermarlo. L’utilitaria ha preso velocità e ha travolto la 63enne.

L’allarme

A chiamare i soccorsi è stata proprio la parente della vittima che viaggiava al suo fianco diretta al paese natale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 ma tutti i tentativi di soccorrere la donna sono stati inutili: il personale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il lutto

Così, quella di ieri per la comunità seulese è stata una notte lunga e terribile, di sgomento e lacrime. Secondo alcune indiscrezioni Elena Murgia stava tornando a Seulo, per condividere con familiari e amici, un'occasione di gioia e festa, il battesimo di un nipotino.

Dal profilo Facebook della donna emerge il ritratto di una persona solare, che amava viaggiare e vivere momenti felici con la famiglia e gli amici di sempre. Una foto la ritrae in Marocco, un’altra – postata qualche anno fa – ricorda un compleanno ormai lontano celebrato a Seulo, un paese con il quale Elena Murgia ha sempre tenuto un forte legame e che da ieri sera, appena la notizia della tragedia si è diffusa, è sotto choc.

