Travolta dalla madre, la donna faceva lezioni di guida 

Napoli . Un'indagine per omicidio colposo per la morte della bimba travolta sabato dalla madre alla guida di un'auto su cui stava facendo lezioni di guida: la donna non aveva la patente, ha perso il controllo del mezzo e in retromarcia ha travolto e ucciso la figlia di 7 anni. È quanto emerge dalle indagini dei Carabinieri di Casalnuovo, in provincia di Napoli, paese sotto choc per la tragedia.

La donna di 33 anni, dopo essersi messa al volante di una Audi A3 turbodiesel per imparare a guidare, avrebbe ingranato - secondo i primi rilievi dei militari - la retromarcia anziché la prima. Errore fatale: per la figlioletta che si trovava dietro l'auto non c'è stato nulla da fare. Coinvolto nell'incidente, ma senza particolari conseguenze a parte qualche escoriazione, anche il proprietario della vettura che si trovava vicino alla piccola e che aveva cercato disperatamente di fermare la corsa della vettura, senza riuscirci. La tragedia si è consumata in via Buccafusca, alla periferia del paese, nei pressi della villa comunale. Per la donna, residente nel quartiere napoletano di Ponticelli, la scontata iscrizione nel registro degli indagati, un atto dovuto, anche a sua tutela per procedere con l'autopsia sul corpo della bambina. L'ipotesi sulla quale si lavora è quella dell'omicidio colposo.

