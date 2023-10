Travolta dal cavallo durante la gara, muore un’amazzone  

L’entusiasmo dei tremila spettatori di domenica ha lasciato spazio a un profondo silenzio. L’ippodromo di Tanca Regia, a pochi chilometri da Abbasanta, ieri pomeriggio è rimasto ammutolito: un’amazzone è stata disarcionata dal cavallo che poi le è finito sopra. Una caduta fatale per Margherita Mayer, veterinaria 62enne originaria di Rimini ma residente a Cagliari, morta durante il giro di prova di una delle gare del Sardegna Jumping tour 2023. La manifestazione è stata annullata, mentre la procura di Oristano ha disposto ulteriori accertamenti per verificare il rispetto delle prescrizioni previste in queste competizioni e le norme di sicurezza.

L’incidente

Tesserata con il Centro ippico “Is Alinos” di Maracalagonis, Margherita Mayer era pronta per la competizione con il suo Non plus ultra 12, un esemplare da sella europeo del 2007. Nel pomeriggio intorno alle 15 era attesa in pista per il warm up, il giro di ricognizione prima del “percorso addestrativo per cavalli di quattro anni”. Ma proprio durante questa prova qualcosa è andato storto. L’animale non ha nemmeno saltato l’ostacolo e, come emerso dai filmati che sono stati subito visionati dai carabinieri, si è impuntato andando a sbattere contro la barriera a un metro d’altezza. L’amazzone è stata sbalzata dalla sella e il cavallo, ormai fuori controllo, le è caduto addosso schiacciandola.

La tragedia

Immediatamente sono scattati i soccorsi, i medici e le ambulanze di servizio al concorso ippico si sono precipitati intorno a a Margherita Mayer, vista la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato l’impossibile per salvarle la vita ma non è stato sufficiente: troppo gravi i traumi riportati nell’incidente, poi un arresto cardiocircolatorio ha reso vani i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. La 62enne non ha mai ripreso conoscenza, è rimasta senza vita in quel percorso a ostacoli in cui tante volte aveva gioito e si era divertita in sella al suo cavallo. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi del marito, che stava filmando l’esibizione della moglie quando la corsa si è trasformata in tragedia.

L’indagine

All’ippodromo di Tanca Regia sono intervenuti anche i carabinieri di Abbasanta e della Compagnia di Ghilarza per ricostruire quanto accaduto. Dai primi elementi sembra si sia trattato di un tragico incidente ma la pm di turno, Sara Ghiani, ha aperto un fascicolo. Un atto dovuto per consentire ulteriori accertamenti e verificare eventuali responsabilità, in particolare si cercherà di capire se sono state rispettate le norme previste per questo tipo di manifestazione e il sistema di sicurezza nel percorso. Nel frattempo il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai familiari di Margherita Mayer, veterinaria con la passione per il salto a ostacoli e che in passato è stata un’atleta nota del panorama sportivo sardo. Il concorso ippico che si sarebbe dovuto concludere domenica è stato annullato «nel rispetto della memoria dell’amazzone, dei familiari e del mondo dell’equitazione» fanno sapere gli organizzatori; vicinanza alla famiglia è arrivata dal direttore generale di Agris Raffaele Cherchi, da Stefano Meloni presidente del Comitato regionale Fise Sardegna e dal presidente nazionale Marco di Paola.

