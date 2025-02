Travolta da un’auto sulle strisce, grave una 70enne 

Aveva appena fatto alcuni acquisti in un negozio e si apprestava a tonare a casa. Ma alla sua abitazione Marinella Lorrai, 70 anni, non è mai arrivata.La donna ieri mattina è stata falciata da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Marconi, all’altezza di via Cardano, a pochi passi dall’incrocio con via Volta.

L’urto è stato violento. Dopo l’impatto con il veicolo la donna ha fatto un volo di diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu dove è ricoverata nel reparto di neurochirurgia in prognosi riservata. Ha riportato un grave trauma cranico e altre ferite. A investirla una donna della stessa età, alla guida di una Fiat Panda, che si è fermata dopo l’incidente.

L’incidente intorno alle 11. Marinella Lorrai stava uscendo dal negozio Eurocity dove aveva fatto alcuni acquisti. Il negoziante dopo averla salutata ha sentito un botto ed è uscito subito fuori. Davanti agli occhi si è trovato la cliente riversa a terra. «Mi sono subito avvicinato per vedere come stava» racconta, «non sembrava cosciente». Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che dopo le prime cure sul posto ha portato la donna al Pronto soccorso, poi sono sopraggiunti gli agenti della Polizia locale e quelli della Polizia. Il traffico da Cagliari verso Quartu ha subito pesanti rallentamenti con code che si sono formate in tutto viale Marconi. Le condizioni della settantenne sono apparse subito gravi anche se pare abbia ripreso conoscenza quando sono arrivati i medici.

Nelle stesse strisce, alla fine dell’anno scorso, era stato investito un pensionato. Per cercare di rendere la strada più sicura, di recente sono state anche tracciati a nuovo tutti gli attraversamenti della zona, ma non è bastato: in via Marconi, come peraltro in tutte le altre strade, si continua a correre, non ci si ferma davanti alle strisce e anzi si passa su queste parlando al telefono e persino mandando messaggi, senza prestare la minima attenzione. Capita poi che se si ferma un’auto a fare attraversare, un’altra superi a tutta velocità senza dare precedenza. Proprio così era stato falciato Gianluca Dessì il 28 enne investito sulle strisce in viale Marconi, davanti al market Md, lo scorso ottobre e che da allora non si è ripreso: attualmente è ricoverato in un centro riabilitativo a Oristano.

E adesso si chiedono altri interventi.Questa strada è pericolosissima, corrono come pazzi e gli incidenti sono all’ordine del giorno» dice Roberta Ferretti del negozio Sportmania, «noi soccorriamo pedoni investiti quasi tutti i giorni. Evidentemente solo le strisce non bastano. Ci vogliono i dossi. Almeno tre in quelli che sono gli attraversamenti più pericolosi: davanti via Cardano dove c’è stato l’incidente, davanti a via Volta e più avanti all’incrocio con via Rosas».

