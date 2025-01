Travolta da un’auto, ottantenne ricoverata in codice rosso 

Si è temuto il peggio, ieri a fine mattina, per un’anziana pensionata travolta da un’auto in via Monte Acuto, nel quartiere di San Michele.

L’equipaggio di un’ambulanza del 118 è intervenuto verso mezzogiorno per soccorrere la donna, ottantenne, che dopo l’impatto contro l’auto investitrice aveva perso conoscenza. I soccorritori sono riusciti a farle riprendere i sensi e, dopo le prime cure a bordo del mezzo di soccorso, hanno trasportato la pensionata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu, con codice rosso.

Fortunatamente le condizioni della vittima dell’investimento stradale sono migliorate nelle ore successive, malgrado il trauma cranico e la commozione cerebrale che l’anziana pensionata ha riportato quando è stata travolta dall’auto.

È stato lo stesso conducente a dare l’allarme subito dopo l’incidente. In via Monte Acuto è giunta anche una pattuglia della sezione Infortunistica della Polizia locale, che ha eseguito i rilievi previsti dalla legge. Nel frattempo, il personale sanitario del 118 ha stabilizzato la donna poi ricoverata in ospedale.

