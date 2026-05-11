Travolta da un’auto, muore una casalinga 

Il sole basso toglie la visuale. La strada, che da Riola arriva fino a Baratili, è strettissima ed è qui alla periferia del paese che ieri sera si è consumata l’ennesima tragedia. Maria Greca Piras, casalinga di 66 anni, è stata travolta da un’auto: un impatto devastante e fatale. Nonostante i soccorsi immediati, per la donna non c’è stato niente da fare.

L’incidente

Maria Greca Piras amava i cammini e a breve sarebbe dovuta partire per quello di Santiago. Ieri stava passeggiando in via Montessori alla periferia del paese quando improvvisamente è accaduto l’incidente. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Riola, il giovane alla guida della Fiat Panda, Raffaele Orrù 23 anni di Seneghe, potrebbe essere stato abbagliato dal sole proprio nel momento in cui nella corsia opposta è sopraggiunto un trattore. A quel punto, per far transitare il mezzo agricolo, il conducente dell’auto potrebbe essersi spostato sulla destra travolgendo la donna. L’urto è stato violentissimo.

Subito sono stati allertati i soccorsi ma le condizioni di Maria Greca Piras sono apparse subito disperate. Gli operatori del 118 hanno cercato di fare il possibile, era stato chiesto anche l’intervento dell’elicottero dell’Areus ma i tentativi disperati non sono bastati per salvarle la vita.

L’inchiesta

Sulla strada Provinciale sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile di Oristano mentre i colleghi della stazione di Riola Sardo hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica esatta dell’incidente. La Fiat Panda è stata posta sotto sequestro, il pm Lorenzo Cosseddu, che coordina l’indagine, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia sul corpo della casalinga. Il conducente dell’auto è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e droghe ed è risultato negativo a tutti gli esami.

Commozione

In via Montessori sono arrivati anche i familiari e tanti concittadini della vittima. Mamma del consigliere comunale Nicola Bellu, Maria Greca Piras era molto conosciuta e tutti sapevano della sua grande passione per i cammini; in programma aveva quello per Santiago ma il suo percorso si è interrotto tragicamente e bruscamente ieri sera.

RIPRODUZIONE RISERVATA