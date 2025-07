Travolta da un’auto mentre va al mare: quindicenne in ospedale 

Travolta da un’auto mentre attraversava la strada in viale Lungomare del Golfo, al Poetto, una quindicenne è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, al Policlinico di Monserrato, dal 118 con assegnato un codice rosso: ha riportato alcune fratture ed è già stato programmato un intervento chirurgico.

L’incidente è avvenuto ieri poco prima di mezzogiorno. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale. Gli agenti devono ricostruire l’esatta dinamica e valutare le eventuali responsabilità. Dai primi rilievi sembra che la ragazza stesse attraversando sulle strisce pedonali in un punto in cui c’è anche il semaforo. Per questo è necessario capire chi abbia commesso l’infrazione, non rispettando il “rosso”.

Sul posto, oltre alle pattuglie della Municipale (gli agenti erano impegnati anche a gestire la viabilità durante i rilievi), sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118: la ragazza è stata subito trasferita sull’ambulanza e accompagnata al Policlinico. Qui è stata presa in carico dai medici che hanno già programmato un intervento chirurgico. (m. v.)

