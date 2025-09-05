Travolta da un’auto mentre attraversa la strada 

Momenti di paura ieri mattina in viale Sant’Avendrace: una donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. Le sue condizioni in un primo momento sono sembrate gravi: per fortuna all’arrivo dei soccorritori del 118 si era ripresa. È stata accompagnata su un’ambulanza in ospedale con assegnato un codice giallo. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Locale e gli agenti hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto è stato identificato. Le maggiori preoccupazioni erano per la donna ferita: dall’ospedale Brotzu sarebbero poi arrivate comunque incoraggianti.

Resta come sempre il problema dei tanti investimenti di pedone che avvengono in città. Una settimana fa c’è stato un grave incidente: una 42enne è stata travolta in via Cettigne, a San Bendetto, e poi accompagnata d’urgenza al Brotzu dai soccorritori del 118. Il conducente del veicolo è risultato positivo all’alcoltest: avrebbe perso il controllo del suo mezzo finito, dopo aver urtato una vettura in sosta, sul marciapiede dove si trovava la donna. Si è subito fermato e preoccupato per le condizioni della 42enne. (m. v.)

