Travolta da un’auto mentre attraversa la strada 

Una donna è stata investita ieri sera da un’auto nelle vicinanze della rotatoria tra via Colombo e via San Bendetto a Quartu. È successo verso le 18 con l’immediato intervento di un’ambulanza del 118 e della Polizia locale. Nella caduta, la donna ha riportato ferite per fortuna non gravi. Ha dovuto comunque ricorrere alla cure dei sanitari. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della Municipale di Quartu.

L’incidente è avvenuto in serata: la donna sarebbe scesa dal marciapiede, iniziando ad attraversare la strada. Il conducente di un’auto l'ha vista all’ultimo momento: la vettura ha colpito la signora, finita rovinosamente a terra. Chi ha assistito all’investimento ha chiamato il 118 e la Polizia Locale. I soccorritori del 118 si sono occupati della ferita accompagnata per accertamenti in ospedale: le sue condizioni fortunatamente non sono preoccupanti. Ha riportato ferite non gravi e un enorme spavento.

Gli agenti della Municipale si sono occupati dei rilievi ma anche della gestione del traffico a quell’ora particolarmente intenso. Il conducente ha raccontato la sua versione su quanto successo. (ant. ser.)

