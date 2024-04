Travolta da un’auto: grave una 53enne 

Travolta da un’auto mentre stava attraversando la strada, una 53enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni sono gravi. L’incidente avvenuta ieri mattina, davanti al centro commerciale “Le Vele Millennium”, ha inoltre paralizzato il traffico tra Quartu e Quartucciu. A causare il sinistro, una minicar condotta da una donna di Maracalagonis che, per motivi da accertare, ha investito la 53enne, residente a Quartu, che stava attraversando sulle strisce pedonali in prossimità di via Segrè, sembra insieme al suo cagnolino. Dopo l’impatto la donna è stata sbalzata in aria per diversi metri. Da subito in condizioni gravi è stata affidata alle cure del personale del 118 e accompagnata – con assegnato un codice rosso – al Brotzu.

La ricostruzione

Sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale di Quartucciu che hanno svolto i rilievi e deviato il traffico. «Quando siamo arrivati la donna era già sull’ambulanza. Vista la dinamica dell’incidente ha riportato sicuramente diversi traumi. Non abbiamo visto il suo amico a quattro zampe. La donna che ha causato il sinistro, invece, sembra non abbia riportato alcun trauma», afferma il comandante della Polizia Locale, Fabio Carboni. Che aggiunge: «È il primo incidente dell’anno in questa strada».

I pericoli

Nel territorio quartuccese, secondo i dati forniti dalla Municipale, nel 2023 sono stati registrati appena dodici sinistri stradali con tre feriti non gravi. Queste le vie dove gli agenti sono dovuti intervenire: via Nazionale, via Sarrabus, via Mogoro, via Rosselli, via Don Minzoni, via Guspini, via Primo Maggio, via Rossini, via Monte Spada, via Pertini, via delle Serre. Nell’anno precedente, invece, sono stati dieci con cinque feriti gravi, mentre nel 2021 sono stati registrati ben quindici incidenti stradali con undici feriti.

Prevenzione

«L'attività svolta dalla Polizia Locale, finalizzata al controllo del traffico e al rispetto delle norme del codice della strada, sta producendo i suoi frutti in quanto sembrerebbe registrarsi una maggiore attenzione da parte degli automobilisti», ha detto l’assessore all’urbanistica Cristian Mereu, commentando i dati all’inizio del 2024.Per i cittadini, invece, resta una strada molto pericolosa. «Più volte abbiamo segnalato il rischio che si corre a camminare su quelle strisce pedonali, le uniche che portano al centro commerciale. Dovrebbero rialzarle e quindi mettere i dissuasori per far rallentare le auto o un semaforo, perché qui ci scappa il morto», evidenziano alcuni dipendenti del centro commerciale che hanno assistito all’incidente e chiedono al Comune di intervenire prima che succeda l’irrimediabile.

