Travolta da un’auto, grave una 25enne 

Stava attraversando la strada per andare a prendere il bus alla fermata quando un’auto l’ha travolta. Ennesimo incidente ai danni di un pedone ieri in via Marconi, a pochi passi dall’incrocio con via Volta. Ad avere la peggio è stata una ragazza di 25 anni, Michela Puddu, che a seguito dell’impatto violento con una Fiat Panda guidata da una donna, ha riportato forti traumi. È ricoverata nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale Brotzu, a Cagliari, in prognosi riservata.

La dinamica

Tutto accade poco prima delle otto quando le attività della zona stanno piano piano cominciando a sollevare le serrande e c’è anche un via vai continuo di studenti diretti alla fermata per raggiungere le scuole.

A un certo punto è un boato a scuotere tutti. La ragazza, colpita violentemente, sbatte sul parabrezza dell’auto prima di cadere a terra. La guidatrice, disperata, si ferma subito per chiamare i soccorsi. Sul posto, per i rilievi, arrivano gli agenti della Polizia locale che avviano le indagini e che acquisiranno le immagini delle telecamere per capire se la giovane, stesse attraversando sulle strisce o immediatamente a fianco. All’arrivo dell’ambulanza, la 25 enne era dolorante ma cosciente. Poi la corsa all’ospedale con il codice rosso e il ricovero.

Il precedente

Soltanto un mese fa un’altra donna era stata travolta nelle strisce a qualche metro di distanza. Anche lei era stata ricoverata nel reparto di neurologia con prognosi riservata e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Nell’arco di pochi metri in quel tratto di via Marconi ci sono tre attraversamenti pedonali ai quali molti automobilisti prestano poca attenzione, spesso parlando al telefono o mandando messaggio e correndo a forte velocità. «Per questo», auspica Roberta Ferretti del negozio Sportmania che si affaccia proprio sulle strisce incriminate, «è necessario che vengano messi dei dossi. Ogni settimana si verificano incidenti, bisogna fare qualcosa».

Sì ai dossi

E qualcosa infatti si farà. Il Comune con la partenza del prossimo lotto per il rifacimento degli asfalti, ha già previsto la sistemazione di un certo numero di attraversamenti pedonali rialzati anche in questo tratto di via Marconi, proprio a seguito dei numerosi incidenti.

Lo scorso anno sono stati 32 i pedoni investiti, la maggior parte mentre attraversavano sulle strisce. In netto aumento rispetto al 2023 quando ci si era fermati a 19. Tra i punti più critici resta quello in viale Colombo, davanti al ristorante Arkè, dove quasi nessuno si ferma per dare la precedenza, anche se dovrebbe.

