Travolta da un’auto, donna in ospedale 

È stata urtata da un’auto ed è finita a terra, battendo violentemente la testa.

Vittima una cinquantenne di Sestu che è finita all’ospedale con un trauma cranico a seguito dell’incidente avvenuto ieri mattina nella centralissima via Cagliari. Per fortuna la donna non corre alcun pericolo, anche se è stata ricoverata per svolgere ulteriori accertamenti clinici. La 50enne è stata prontamente soccorsa anche dal conducente dell’auto investitrice che si è subito fermato, così come da alcuni passanti. Sul posto sono arrivati poi i volontari dell’ambulanza del 118 che l’hanno trasportata in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono apparse gravi. Ha riportato un trauma cranico ed è dovuta restare in osservazione.

I rilievi sono state effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Sestu che hanno anche evitato la completa paralisi del traffico.

