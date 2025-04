Travolta da un’auto, anziana in ospedale 

Un grave incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 18.30 in via Argentina a Monserrato. Un’auto diretta verso via San Fulgenzio, ha investito una donna di circa 70 anni che stava attraversando la strada, poco oltre l’attraversamento pedonale in prossimità del supermercato. L’impatto è stato violento, e la vittima ha riportato diverse contusioni e fratture a una gamba.

Soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità, ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto ai rilievi e disposto il ritiro cautelare della patente al conducente, come previsto dal protocollo. L'uomo non è risultato in stato di alterazione da sostanze. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un abbagliamento causato dal sole. Gli agenti stanno procedendo a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo la strada.

