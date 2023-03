Travolta da un’auto: 71enne in ospedale 

Momenti di paura nella serata di ieri per un incidente accaduto in città all’incrocio tra via Suor Anna Lucia e via Ogliastra. Intorno alle 20.30 una Dacia Duster condotta da un giovane residente in città ha investito una donna di 71 anni che stava attraversando la strada in un tratto dove non c’erano le strisce pedonali.

Rosalia Le Donne è caduta a terra. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto dell’incidente sono arrivati i volontari dell’Asvoc e i carabinieri del nucleo radiomobile. La donna ha accusato dolori a una caviglia e al bacino. Non è stata giudicata in pericolo di vita, ma il personale del 118 dopo le prime cure l’ha accompagna per ulterori accertamenti al pronto soccorso dell’ospedale Sirai. Rosalia Le Donne era cosciente.

Il traffico ha subito rallentamenti, ma non sono stati registrati particolari disagi per gli automobilisti.

