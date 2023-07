Travolse e uccise una insegnante, condannato a un anno 

Era stata investita da un’auto il 6 dicembre 2018 in via Riva di Ponente e poi aveva lottato tra la vita e la morte fino a due giorni prima di Natale. Ma il cuore di Valentina Pinna, insegnante di 54 anni, si era fermato per sempre il 23 dicembre, in un lettino del reparto rianimazione dell’ospedale Brotzu, dov’era stata ricoverata a causa delle lesioni. Per la sua morte, ieri mattina, il giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, ha condannato ad un anno di reclusione Marco Auriemma, di Capoterra, che all’epoca dei fatti aveva 22 anni: nonostante fosse neopatentato si trovava alla guida di un’Audi, proveniente dalla statale 195 e diretta verso il centro della città, che per l’accusa avrebbe superato i limiti di velocità concessi.

Il processo si è chiuso ieri con il giudice che ha accolto le richieste della pm Nicoletta Mari, titolare del fascicolo, che ha voluto presidiare a tutte le udienze del dibattimento. L’investimento era avvenuto nel tardo pomeriggio in via Riva di Ponente, nei pressi del porto della città. L’insegnante era appena uscita da una palestra e stava attraversando la strada in un tratto poco illuminato quando è stata travolta dall’Audi. Il giovane automobilista si era fermato immediatamente e aveva prestato i primi soccorsi alla donna, chiamando il 118 e la polizia municipale. Le sue condizioni erano apparse disperate sin dai primi momenti ed era stata portata in codice rosso all’ospedale Brotzu, dove Valentina Pinna era giunta già in stato di coma. Dopo una breve camera di consiglio, ieri il giudice ha accolto le richieste della Procura.

