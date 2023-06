Travolse e uccise Rebellin: arrestato in Germania  

VICENZA. Carabinieri e pm ne sono sempre stati convinti: il camionista tedesco che alla guida di un Tir investì e uccise, il 30 novembre scorso, l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, non poteva non aver visto ciò che aveva fatto. Aveva infatti fermato il camion, era sceso, aveva guardato la bici distrutta e il corpo del ciclista, ed era ripartito.

Ieri, 7 mesi dopo, Wolfgang Rieke, 62enne di Recke, nel nord della Germania, è stato arrestato su mandato europeo richiesto dal gip di Vicenza. Le indagini avevano subito individuato il camion, ma in Germania non esiste il reato di omicidio stradale. Le prove fornite hanno però portato al fermo per omesso soccorso.

