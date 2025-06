Travolgono scooterista e poi si danno alla fuga, denunciati in quattro 

A bordo di un’auto avrebbero tamponato volontariamente un motociclista, facendolo cadere a terra. Immediato l’intervento dei carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu che nel giro di poche ore hanno ricostruito nei particolari l’incidente, risalendo ai quattro occupanti dell’auto che ha travolto lo scooter. Il motociclista, rimasto ferito in modo non grave, non avrebbe sporto alcuna querela per cui i quattro che sono stati accusati (con relativa denuncia) solo di omissione di soccorso.

Quella che ha tutta l’aria di essere stata una spedizione punitiva è andata in scena nella notte di lunedì quando una Fiat 500 con quattro persone a bordo ha tamponato, con violenza, uno scooter T-Max condotto da un 44enne. Una “botta” pesante, forse volontaria secondo le prime indagini delle forze dell’ordine. Il centauro è finito a terra riportando per fortuna solo ferite superficiali. L’uomo ha anche rifiutato il trasferimento in ospedale, così come non avrebbe al momento sporto querela. I quattro hanno abbandonato il mezzo sul luogo dell’incidente, allontanandosi senza prestare soccorso al ferito.

Un episodio che secondo gli inquirenti potrebbe essere legato a vecchi dissidi. Immediato è stato l’arrivo dei carabinieri che nel giro di poco tempo hanno individuato gli occupanti dell’auto, rintracciati a casa di un 21enne quartese, il più giovane del gruppo, che sarebbe stato alla guida della Fiat 500. Con lui, un muratore di 57 anni, un operaio di 53, residenti nella stessa palazzina del 21enne, e un operaio 48enne domiciliato a Napoli, tutti denunciati per omissione di soccorso.

