Travolge un motociclista e fugge in auto 

Dopo lo scontro con una moto, il conducente dell’auto è scappato. Il motociclista, invece, è stato subito soccorso dal 118.

L’incidente si è verificato nella tarda serata lungo via Giovanni XXIII, a breve distanza dalla basilica. Dopo l’impatto con la Golf Volkswagen, il motociclista, 56 anni di Santa Giusta, è caduto sull’asfalto e ha riportato un trauma cranico; è stato soccorso dagli operatori del 118 che l’hanno trasportato all’ospedale San Martino e ieri in tarda serata è stato dimesso; dai primi riscontri medici le condizioni del 56enne a bordo dello scooter non dovrebbero creare preoccupazioni.

Nel luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Oristano che hanno avviato gli accertamenti per individuare l’autista pirata e per ricostruire la dinamica dello scontro. Sul posto anche i vigili del fuoco.

