Travolge un monopattino e scappa 

Un impatto violentissimo nella strada buia. Un ragazzino in monopattino finisce a terra ferito, l’auto che l’ha travolto non si ferma e scappa via. È ricercato dai carabinieri l’automobilista che domenica notte ha investito il 18enne di Oristano sulla strada provinciale che porta alla frazione di Nuraxinieddu. Il giovane è ricoverato al San Martino con diversi traumi, non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto

Erano circa le 23 di domenica quando il 18enne col suo monopattino stava rientrando a casa sulla strada provinciale 18, quella che dopo il centro commerciale porta a Siamaggiore. All’altezza dello svincolo per Nuraxinieddu c’è stato l’urto violentissimo: l’automobilista presumibilmente non ha nemmeno visto il monopattino, solo all’ultimo momento potrebbe aver notato la sagoma scura ma a quel punto il conducente non ha potuto evitare l’impatto. Il ragazzo è stato sbalzato dal monopattino e d è rimasto immobile sull’asfalto, mentre l’auto ha proseguito la sua corsa, senza fermarsi a prestare i soccorsi.

L’allarme

Poco dopo, sono stati alcuni automobilisti di passaggio a dare l’allarme. Sulla strada provinciale 18 è intervenuta subito un’ambulanza del 118, i sanitari hanno prestato le prime cure al giovane che poi è stato accompagnato al pronto soccorso del San Martino per ulteriori accertamenti. Adesso il ragazzo è ricoverato in condizioni critiche, ha riportato diversi traumi e lesioni ma, dai primi riscontri dei medici, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri di Oristano hanno avviato subito gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere ogni elemento che possa essere utile a risalire all’automobilista, responsabile di omissione di soccorso. I militari hanno sentito anche il ragazzo coinvolto, la sua testimonianza e i ricordi di quegli istanti concitati potrebbero essere utili per individuare il conducente dell’auto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la carreggiata e rimosso il monopattino.

I rischi

L’incidente di domenica notte è avvenuto in una strada provinciale che, come molte altre dell’Oristanese, sono prive di illuminazione e con una segnaletica insufficiente. A questa situazione di pericolo si aggiungono i rischi legati alla circolazione dei monopattini: in quella strada non dovrebbero transitare. Spesso anche in città questi mezzi creano qualche difficoltà, talvolta passano a grande velocità sui marciapiedi nonostante la presenza di pedoni oppure si avventurano in mezzo al traffico con grandi rischi per la propria incolumità. Da parte delle forze dell’ordine l’appello a una maggiore prudenza e al rispetto delle norme dle codice della strada.

