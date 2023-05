Travolge un monopattino e scappa 

Quando si è fatta l’ora di rientrare a casa, Marco ha fatto una telefonata alla madre Chandima (cui era legatissimo) dicendo che sarebbe ritornato a breve. Si è accorto però che non avrebbe fatto in tempo ad arrivare a piedi alla fermata del trenino che lo avrebbe portato nella zona in cui abitava. Uno dei suoi amici gli ha proposto allora di prendere il suo monopattino: «Me lo riporterai domani».

ROMA. Ennesima tragedia sulle strade di Roma dove, nella serata di domenica, un ragazzo di 24 anni di origine bengalese, Marco Mannage, è stato investito da un furgone e ucciso mentre tornava a casa a bordo di un monopattino. Il giovane è stato trovato a terra da alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme, segnalando alla polizia la fuga del veicolo che l’aveva travolto.

Una lunga scia di sangue

Mannage è la 58esima vittima sulle strade di Roma e provincia dall'inizio dell'anno. Il ragazzo, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 25 anni, aveva trascorso la serata insieme agli amici con cui condivideva la passione per il cricket. Per via della sua origine bengalese, infatti, era un praticante di questo sport ancora poco diffuso in Italia, tanto da aver fondato una squadra (composta perlopiù da amici con la stessa provenienza etnica) di cui era anche il capitano.

Da questo momento in poi i racconti della vicenda si fanno più confusi: il ragazzo avrebbe accettato l’offerta dell'amico e si sarebbe avviato verso la stazione, pare però che poi alcuni compagni l’abbiano visto tornare indietro perché forse aveva realizzato che non avrebbe comunque fatto in tempo a prendere il trenino. Sta di fatto che, a quel punto, sul monopattino condotto dal giovane è piombato velocissimo un furgone bianco, che ha travolto il fragile mezzo e il povero Mannage.

«Sono stato io»

Il 24 enne è rimasto a terra, ma il conducente del furgone – come hanno riferito i testimoni sul posto – dopo il violento urto si è allontanato, senza prestare soccorso al ragazzo. Il tempestivo arrivo del 118 non è comunque servito a salvarlo. Sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale, che hanno subito avviato le indagini per rintracciare l'uomo al volante e chiarire le dinamiche dell'incidente, anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Fino alla svolta di ieri mattina, quando un giovane di 26 anni si è presentato negli uffici della polizia municipale del XV Gruppo Cassia, dichiarando di essere responsabile di quanto accaduto. L' uomo, difeso dall'avvocato Luca Pallotta, potrebbe essere sottoposto a esami tossicologici per capire se abbia assunto sostanze stupefacenti negli ultimi giorni.

