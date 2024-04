Travolge motociclista e fugge 

Al volante della sua auto ha travolto un motociclista e invece di soccorrerlo ha accelerato dandosi alla fuga. Adesso è caccia aperta al pirata della strada protagonista dell’incidente avvenuto nella notte tra domenica e ieri in viale Marconi. Il centauro, soccorso da altri automobilisti, è finito in ospedale dopo essere stato catapultato oltre la carreggiata: è abbastanza malconcio ma guarirà in trenta giorni di cure.

Le indagini

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu stanno cercando di rintracciare il conducente dell’auto pirata. Avrebbero già acquisito importanti elementi che potrebbero contribuire a risalire al tipo di auto e alla targa. Almeno due automobilisti che viaggiavano dietro la moto e la macchina investitrice, sarebbero stati testimoni di quanto accaduto. Sono stati già individuati e interrogati dai carabinieri che già durante la notte si sono mossi per individuare qualche telecamera le cui immagini potrebbero tornare utili per ricostruire l’incidente e individuare l’automobilista fuggito senza prestare soccorso al ferito.

Le ricerche sono coordinate dal capitano Ignazio Cabras che ieri mattina, con alcuni militari del Radiomobile di Quartu, è tornato in viale Marconi per nuovi accertamenti.

Lo schianto

L’incidente è avvenuto attorno alla mezzanotte di domenica, in viale Marconi, direzione Quartu. Qui l’auto pirata avrebbe tamponato la moto, una Benelli, condotta da un 52enne di Quartu che probabilmente stava rientrando a casa. L’impatto è stato molto violento col centauro che è stato sbalzato dal suo mezzo: un volo di diversi metrio che lo ha catapultato sul marciapiede opposto.

L’auto si è subito allontanata. Si sono invece fermati gli automobilisti che seguivano i due mezzi coinvolti nell’incidente, prestando i primi soccorsi al ferito, facendo anche scattare l’allarme con telefonate al 118 e ai carabinieri.

I soccorsi

Sul posto è così arrivata un’ambulanza medicalizzata: dopo i primi soccorsi sul marciapiede, il motociclista è stato accompagnato in ospedale dove gli sono state riscontare lesioni e contusioni guaribili in trenta giorni, salvo complicazioni.

In viale Marconi è immediatamente arrivata anche una pattuglia del Nucleo operativo-radiomobile di Quartu, dirottata sul posto dalla Centrale operativa di via Milano. Sono così scattati anche i rilievi di legge: dell’auto investitrice, nessuna traccia. Da qui la raccolta delle prime testimonianze e di altri elementi che ora i carabinieri di Quartu stanno utilizzando per cercare di individuare il responsabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA