Travis Diener giovedì in campo con la Dinamo  

Sassari. Ieri la serata di gala con gli sponsor presentata da Geppi Cucciari nelle tenute Sella & Mosca, stasera a Nuoro l'amichevole contro Torino, domani sera al PalaSerraddimigni la presentazione ai tifosi, sabato e domenica il torneo internazionale City of Cagliari. La Dinamo si fa conoscere fuori e sul parquet in questa settimana densa di impegni.

La prima amichevole stasera alle 20.30 a Nuoro dove la squadra di Bucchi sta svolgendo la preparazione. Avversaria il Torino, formazione di A2 che per due stagioni è stata sotto il controllo del presidente Stefano Sardara. Domani invece sarà finalmente Sassari ad accogliere la squadra in una serata dedicata a Jack Devecchi, già diventato club manager, che disputerà la sua ultima gara al palaSerradimigni insieme con alcuni ex compagni di squadra come Vanuzzo, Chessa, Easley, Stipcevic, D'Ercole e Pinton, ma soprattutto Travis Diener che si è detto «felice di tornare a Sassari». Sabato invece contro la Stella Rossa Belgrado nel City of Cagliari (ci sono anche Milano e Villeurbanne). Ieri sono state presentate anche la Dinamo Women e la DinamoLab in carrozzina. ( g.m.)

