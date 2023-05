Traviata da applausi Red carpet al Lirico e after opera party 

«Torniamo all'antico e sarà un progresso», diceva Giuseppe Verdi e guardava al futuro. E così venerdì notte al Teatro Lirico di Cagliari la prima di Traviata ha rappresentato un ritorno al passato, esaltando la sua solennità con un profumo di eleganza e socialità che non si respirava da diversi anni a Cagliari, ma non solo, in controtendenza alla realtà di sofferenza che vivono i teatri di tutto il mondo, specialmente dopo la pandemia, nel registrare numeri di presenze così importanti.

Stupore e gradimento per il red carpet preparato per il pubblico. Non la solita passerella ma un gesto significativo di accoglienza e valorizzazione dedicato ad ogni spettatore presente, come a simboleggiare che non c'è nessuno di più importante di loro.

L'opera, tra le più famose in assoluto, diretta da Beatrice Venezi, è stata accompagnata da calorosi applausi con la scenografia che sul finale lega in modo suggestivo la scena, la buca con l'orchestra e la platea. A fine serata, l’after opera party che ha unito il target più giovane con partner, cast, artisti. Un'operazione di comunicazione e marketing, grazie alla sinergia con il gruppo L’Unione Sarda e il Cagliari Calcio.

