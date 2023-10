Travi da 40 metri a Oloè, nuovo ponte entro novembre 

«I lavori sono in linea con il cronoprogramma: proseguiranno con la realizzazione della pavimentazione, con le operazioni di bitumazione, il posizionamento delle barriere e della segnaletica e quindi il collaudo». L’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, non nasconde la soddisfazione per un’opera attesa dieci anni. Il ponte di Oloè, sulla Oliena-Dorgali, prende forma. Ieri mattina sono state sistemate due travi lunghe oltre 40 metri, con l’utilizzo di una gru da 400 tonnellate. Il discusso viadotto va verso la definitiva riapertura, prevista entro novembre. Il ponte dove ha perso la vita l’agente Luca Tanzi, il 18 novembre 2013, cambia copione e prospettive. Dopo anni di chiusure e polemiche (era stato riaperto il 28 gennaio 2020 dall’allora assessore regionale dei Lavori pubblici, Roberto Frongia), il complesso iter progettuale volge al termine. «Con il posizionamento delle travi diamo forma al nuovo ponte - afferma Davide Deidda, ingegnere della società in house della Regione, “Opere e infrastrutture della Sardegna” -. Consentirà di mettere in sicurezza idraulica sia il ponte esistente sia il nuovo». L’assessore dei Lavori pubblici di Oliena, Antonio Congiu, sentenzia: «Una rivincita dopo le difficoltà affrontate in questi anni». Saiu conclude: «Il coinvolgimento di Ois si è rivelato la scelta giusta che ha dato un forte impulso all’intervento su un’opera strategica per il territorio». (g. l.)

