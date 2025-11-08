Travestimenti continui per pedinare la ex, arrestato dai carabinieri 

Non si era rassegnato alla fine della relazione e, pur di non perdere di vista la sua ex compagna, aveva deciso di ricorrere a travestimenti degni di un film di spionaggio. Parrucche, cappelli, occhiali da sole e abiti diversi ogni giorno: così un uomo di Guasila ha cercato di nascondere la propria identità per pedinare la donna, nonostante il divieto di avvicinamento già disposto dal giudice. L’uomo, che aveva saputo che la sua ex si trovava a Sant’Antioco per qualche giorno di vacanza in casa di parenti, ha preso in affitto una stanza in un bed & breakfast della zona, con la complicità di un amico. Da lì controllava gli spostamenti della donna, seguendola a distanza con diversi travestimenti nel tentativo di non farsi riconoscere. La sua presenza sospetta, però, non è passata inosservata alla donna che nonostante il maldestro tentativo di camuffarsi, lo ha riconosciuto e ha lanciato l’allarme. Dopo la segnalazione, sono scattate le misure del “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica e di stalking. Venerdì sera, intorno alle 21.30, quattro pattuglie dei carabinieri sono intervenute nella struttura ricettiva, sorprendendo l’uomo nella sua stanza e procedendo immediatamente all’arresto per violazione delle disposizioni del giudice e atti persecutori. All’interno della sua auto, una serie di parrucche, abiti e altro, utilizzato per non farsi riconoscere. L’uomo è stato condotto nella caserma dei carabinieri di Sant’Antioco per le formalità di rito dove si è proceduto alla formalizzazione del fermo. (red. sul.)

