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Macomer.
08 ottobre 2026 alle 00:28

Traversine in cenere, corse finite per il trenino verde 

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Gli incendiari bloccano il trenino verde per tutto l’anno. Le fiamme, lunedì pomeriggio vicino a Macomer, non hanno bruciato pascoli e macchia mediterranea, creando danni in alcune aziende agricole, ma compromesso il tratto ferroviario lungo la linea turistica subito dopo l’uscita da Macomer, distruggendo decine di traversine di legno e impedendo il passaggio del trenino verde. Appena dieci giorni fa, un rogo che si è sviluppato nelle campagne di Sindia aveva bruciato centinaia di traversine di legno. Ancora una volta, il trenino verde deve fermarsi, in attesa dell’intervento di riparazione da parte dell’Arst.

«Credo che la stagione turistica del trenino verde sia finita - osserva Carlo Poledrini, direttore generale dell’Arst - i danni subiti dagli incendi di questi giorni sono enormi e la linea non potrà essere ripristinata in tempi brevi. Stiamo facendo la valutazione dei danni e gli eventuali costi di ripristino. In ogni caso, il calendario dei viaggi, almeno per quest’anno, non credo possa essere rispettato». Spiega Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra: «Siamo costretti ad annullare i contratti con i turisti, acquisiti con i tour operator stranieri. Siamo impotenti di fronte a questa situazione». (f. o.)

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