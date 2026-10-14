Travaglia e Nardi ai quarti 

Stefano Travaglia e Luca Nardi volano ai quarti di finale dell'Olbia Challenger, l'Atp125 giunto alla quarta edizione sui campi del Tc Terranova. Il programma sul Centrale è stato aperto dall'esperto Travaglia, che in 90' ha eliminato il francese Valentin Royer, testa di serie numero 3, per 6-2, 7-5. È stato in campo due minuti in più, ma non ha portato a casa la vittoria, Andrea Guerrieri. Il numero 6 del tabellone gallurese è stato sorpreso 6-3, 6-4 dal polacco Maks Kasnikowski, che sarà il prossimo avversario di Travaglia nel terzo turno. Tutto secondo pronostico nel match tra Michael Mmoh e lo spagnolo Daniel Rincon, con la testa di serie numero 4 che ha chiuso vittoriosamente per 7-5, 6-2. Lo statunitense nato a Riyadh sfiderà nei quarti Nardi, che ha battuto nel derby tricolore di giornata la wild card algherese Lorenzo Carboni. Il pesarese, sotto 4-3 nel primo set, ha infilato una striscia vincente di sette giochi consecutivi, issandosi fino al 6-4, 4-0, prima di perdere un game e andare a chiudere 6-4, 6-1 in 75' al quinto matchpoint utile. In campo anche un doppio azzurro, quello composto da Stefano Travaglia e Francesco Maestrelli sconfitti 6-0, 6-3 da due specialisti, l'israeliano Daniel Cukierman e il brasiliano Fernando Romboli.

Il programma di oggi

Dalle 11, in programma sulla Cloto Arena gli altri quattro ottavi. Il tedesco Tom Gentzsch, testa di serie numero 5, affronterà il qualificato ucraino Georgii Kravchenko, il serbo Damir Dzumhur (numero 2) se la vedrà con il qualificato bulgaro Dimitar Kuzmanov, mentre al britannico Jacob Fearnley, numero 1 del torneo, toccherà il ceco Jan Kumstat. Non prima delle 17, il match di giornata più atteso, quello tra Maestrelli, testa di serie numero 8, e il ceco Maxim Mrva. Campi 1 e 2 dedicati ai quarti di finale dei doppi. Proprio su quest'ultimo, alle 11, Andrea Colombo e Simone Massellani, ultima coppia italiana in tabellone, affronteranno i tedeschi Daniel Masur e Tim Ruehl, che ieri hanno sorpreso 6-4, 3-6, 12-10 la coppia numero 1 del tabellone, quella composta dallo statunitense Robert Cash e l'austriaco Alexander Erler.

Quarti azzurri al Forte

Cinque tennisti e 6 tenniste italiane accedono ai quarti di finale del quarto dei 5 tornei Itf Combined organizzato dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione Sardegna. Nel maschile, avanti la testa di serie numero 3 Tommaso Compagnucci, Fausto e Giorgio Tabacco, Alexander Weis e il qualificato Lorenzo Berto. Nel femminile, bene le prime due del seeding, Jessica Pieri e Alessandra Mazzola, Matilde Paoletti, Noemi Maines, Angelica Raggi e la qualificata Chiara Fornasieri.



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