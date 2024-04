Traumi infantili, in città una nuova tecnica terapeutica 

Avrà la sede principale a Cagliari l'Associazione italiana sul Dbr che promuoverà la ricerca e la pratica del Deep brain reorienting. Si tratta di una innovativa tecnica terapeutica, coniata dallo psichiatra scozzese Frank Corrigan, per il trattamento dei disturbi psicopatologici correlati ai traumi infantili.

Traumi infantili

Uno dei cofondatori è Costanzo Frau, psicoterapeuta, ricercatore alla Manchester metropolitan university.

«La letteratura scientifica attesta l'importanza cruciale dei traumi psicologici infantili nelle manifestazioni di disordini psicopatologici in età adulta», spiega Frau, «perché come sottolinea Bessel van der Kolk, eminente esperto nel campo, il corpo conserva tracce indelebili delle esperienze traumatiche anche quando la mente non può recuperare tali ricordi consciamente. Nel contesto della ricerca scientifica internazionale, diverse metodologie hanno dimostrato efficacia nel trattamento di questi disturbi complessi. Tra queste», evidenzia Frau, «la terapia Emdr (Eye movement desensitization and reprocessing) ha accumulato evidenze significative, tanto da essere inclusa nelle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il trattamento del disturbo da stress post-traumatico.Oltre agli eventi specifici», rimarca, «esistono stati psicofisici di sofferenza intensa che sfuggono a una categorizzazione temporale precisa, poiché non derivano da singoli episodi ma piuttosto da un accumulo di esperienze. Questi stati», aggiunge lo psicoterapauta, «non necessariamente ricollegabili a un evento specifico della memoria episodica, costituiscono una sfida particolare nell'ambito della terapia dei traumi».

Speranze per il futuro

Per questo la nascita dell'Associazione italiana sul Dbr segna una nuova tappa significativa nella ricerca e nel trattamento dei traumi psicologici, aprendo nuove prospettive per individui affetti da disturbi psicopatologici correlati ai traumi infantili e offrendo speranza per un futuro migliore attraverso l'innovazione terapeutica.

«Le esperienze relazionali segnate da emozioni negative possono avere conseguenze significative, sia per i bambini che per le figure di accudimento», sottolinea ancora Frau, che è anche referente Italiano della European Society for Trauma and Dissociation. «Spesso, le persone coinvolte in queste dinamiche possono affrontare una serie di sfide emotive, tra cui lutti non elaborati o il trauma emotivo derivante da un aborto, che possono renderle emotivamente distanti e influenzare la loro capacità di sintonizzarsi con il bambino. Il Deep brain reorienting», conclude, «opera a un livello profondo, liberando le tracce del trauma nel cervello. Le prime evidenze scientifiche, provenienti da uno studio condotto in Canada, indicano una significativa remissione dei sintomi dopo otto sessioni di trattamento».

