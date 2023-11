Traumatologia, stop agli interventi 

Si intuiva da diversi giorni e alla fine è successo: la carenza di medici ha costretto la Asl a sospendere l’attività chirurgica nel reparto di Traumatologia e Ortopedia del Sirai. E siccome da tempo ormai non si opera più nemmeno nella Ortopedia del Cto di Iglesias, significa che in questo momento nel Sulcis Iglesiente non si effettuano operazioni di traumatologia. Il provvedimento è valido sino a data da destinarsi.

I disagi

Da settimane, se non mesi, il reparto del Sirai stava vivendo un periodo drammatico per la carenza di medici che la Asl sta cercando di tamponare con due manifestazioni di interesse finalizzate a reclutare professionisti, anche specializzandi. È stato anche prolungato il provvedimento assunto a inizio estate che prevedeva l’invio a Carbonia dei medici del Cto. Ma la situazione è precipitata quando alcuni medici sono finiti in malattia: «In riferimento alla difficile condizione dell’Ortopedia del Sirai – scrive la manager Giuliana Campus – in attesa del rientro da malattia del personale, sono garantite le attività ambulatoriali e le consulenze per il Pronto soccorso: è invece sospesa provvisoriamente l’attività chirurgica che verrà gestita con altri reparti di presidi del sud Sardegna attraverso percorsi protetti con l’obiettivo di evitare disagi ai pazienti». Scatteranno quindi trasferimenti in altri ospedali. Ma per ora gli interventi traumatologici nel Sulcis Iglesiente sono sospesi. La dirigenza tiene a precisare: «Il reparto non è chiuso».

Le reazioni

Tuttavia la preoccupazione dei primi cittadini delle due più importanti città, Iglesias e Carbonia non si è fatta attendere. «Purtroppo – analizza Mauro Usai, sindaco di Iglesias – quasi ce l’aspettavamo: sapevamo che il personale del Cto inviato in estate a Carbonia ha prolungato l’attività ma a spese degli interventi programmati a Iglesias: confidiamo nelle due manifestazioni di interesse con la speranza che arrivino, come annunciato, i medici esteri ma in realtà ancora non c’è nessuno». Non nasconde timori per l’utenza neppure Pietro Morittu, sindaco di Carbonia: «Il problema annoso del personale – sostiene – sta evidenziando una carenza di attività che ci auguriamo possa essere ripristinata nel minore tempo possibile: sarà necessario attivare tutte le procedure possibili per salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA