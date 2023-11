Traumatologia, pazienti beffati 

Il piano di emergenza ancora non decolla, ma intanto in Traumatologia anche i medici finiscono in malattia. Il reparto si sguarnisce e le visite programmate slittano di ore. L’ortopedia del Sirai di Carbonia sta vivendo uno dei momenti più neri dalla sua esistenza. Neppure ieri è stato possibile escogitare delle contromisure immediate. E la dirigenza della Asl 7 ammette che «sono in corso diverse interlocuzioni con i primari per trovare soluzioni alla difficile situazione del reparto per sopraggiunte malattie del personale medico», spiega la direttrice Giuliana Campus. Significa che il numero dei medici da ieri si è ulteriormente ridotto e questo potrebbe aggravare gli standard di attesa per gli interventi chirurgici che già ora sono arrivati, in talune occasioni, a oltre venti giorni di aspettativa.

Attese e ritardi

Intanto continua la protesta dei pazienti: «Sto aspettando l’intervento da 23 giorni», dice Davide Cirina, pensionato 70enne. Uno dei sistemi che alcuni giorni fa era stato pensato dalla dirigenza del “Sirai” per tamponare la situazione (sarebbe dovuto entrare in vigore proprio ieri) e aumentare il numero di professionisti in sala operatoria, è di fatto sospeso. Gli incontro tra manager e direttori dei reparti non hanno per il momento sancito contromisure definitive.

Il piano

Il piano prevedeva di sospendere le guardie notturne ortopediche (al suo posto veniva introdotta la pronta reperibilità notturna), e sanciva un rigoroso decalogo che il pronto soccorso sarebbe stato chiamato a rispettare in caso in cui occorresse attivare il medico traumatologo reperibile in caso di amputazioni, poli fratture di pazienti minorenni, traumi con esposizioni ossee, le fratture complesse del bacino e altre patologie molto gravi. Per tutte le altre, diceva la nota rimasta per ora non attuata, tutto rinviato al mattino seguente. Si è scoperto però che questa disposizione non era facilmente attuabile: per il momento resta solo sulla carta. Ma la situazione peggiora. Da ieri ci sono medici in malattia, si cerca di ovviare con personale che giunge dal Cto. Va a rilento anche l’ordinaria amministrazione: mercoledì scorso sono saltate alcune visite ortopediche programmate per pazienti non ricoverati, e quelle fissate per oggi sono invece iniziate con due ore di ritardo. Questo perché i (pochissimi) medici e infermieri erano sobbarcati di lavoro nella gestione dei degenti (poco meno di venti).

