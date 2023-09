Traumatologia in tilt, si studiano le contromisure 

Una settimana in media per un femore rotto, qualche giorno in più se la frattura riguarda altre ossa e le condizioni del paziente non vengono dichiarate urgenti.

La situazione del reparto di Traumatologia del Sirai di Carbonia restano problematiche per la continua carenza di anestesisti, ma dai prossimi giorni rischiano di peggiorare in assenza di provvedimenti urgenti che comunque sono già al vaglio: un medico è infatti prossimo ad andare in pensione e un altro sta per essere trasferito entro pochissimi giorni in un ospedale di Cagliari. Succede quindi che per alcuni interventi chirurgici, soprattutto femori rotti di anziani, i degenti arrivino ad attendere sino a sette giorni. Va leggerissimamente meglio rispetto alla settimana scorsa quando le attese arrivavano sino a 12-13 giorni, ma il disagio resta evidente, perché è comunque difficile per i medici rispettare le linee guida che impongono di intervenire sui femori rotti entro 48 ore.

Per rendere meno traumatico l’inizio di ottobre e tutto l’autunno, la dirigenza dell’Azienda sanitaria locale ha deciso di mettere in atto delle contromisure immediate che potrebbero attenuare la crisi: ad esempio prorogare un provvedimento varato a inizio estate, cioè confermare al Sirai di Carbonia i medici di ortopedia che erano al Cto di Iglesias. «Per garantire la gestione delle emergenze – sottolinea la manager Giuliana Campus – si prosegue con l’organizzazione estiva ma nel frattempo abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse che scade a giorni per reperire professionisti da inserire nei turni».

