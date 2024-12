Traumatologia ferma da un anno 

Non è esattamente un compleanno da festeggiare con torta e candeline: da un anno (ma qualche avvisaglia si era già avuta nell’estate 2023), la sanità del Sulcis Iglesiente è priva del reparto operatorio della Traumatologia-Ortopedia del Sirai. Tranne interventi definiti di bassa complessità, in questa branca, nel territorio, non si opera più. Una vaga illusione era stata offerta a inizio anno per alcune settimane con l’ingaggio di un paio di medici (presto trasferitisi altrove) e con l’apporto di alcuni specializzandi che però avevano terminato ben presto la loro attività la quale presupponeva tuttavia “l’affiancamento” durante le sedute operatorie da parte di specialisti esperti. Poche settimane che avevano fatto gridare al miracolo quando alcuni interventi vennero garantiti addirittura a pazienti giunti dal cagliaritano. Poi, più nulla: né al Sirai di Carbonia , ospedale promosso da una quindicina di anni a presidio delle emergenze urgenze, né al Cto di Iglesias che, sebbene con frequenza inferiore, garantiva comunque importanti attività programmate.

Camici bianchi c ercansi

La continua ricerca di medici specialisti per far fronte alle carenze si è sempre arenata. Di fatto, i pochi medici rimasti prestano attività poco più che ambulatoriale. Nell’attesa che la Asl assuma provvedimenti pesanti la preoccupazione dei sindaci è che il 2025 sia la fotocopia dell’intero 2024 e dell’ultimo scorcio del 2023. «Un ospedale deputato all’emergenza urgenza– afferma Pietro Morittu, sindaco di Carbonia – non può rimanere privo di questa attività essenziale. La politica ha la responsabilità di trovare le soluzioni per consentire di venire incontro ai diritti dei pazienti». Secondo Mauro Usai, Iglesias, «la situazione è inammissibile: nel breve periodo unendo i presidi non chiuderemo i turni per le urgenze, faremmo l’attività programmata 7 giorni su 7 al Cto e si garantirebbero le guardie al pronto soccorso del Sirai, ma intanto suoniamo la sveglia alla Regione: servono medici subito e più posti nelle scuole di specializzazione».

«Nuova organizzazione»

La Asl, diretta da Giuliana Campus, non esclude un piano di emergenza: «Numerose selezioni sia per liberi professionisti che per assunzioni a tempo determinato e indeterminato si sono rivelate insufficienti per riaprire l’attività chirurgica e i ricoveri. In particolare stiamo lavorando per far rientrare alcuni medici che hanno manifestato disponibilità, e per una nuova organizzazione chirurgica tra i due presìdi».

RIPRODUZIONE RISERVATA