Traumatologia di nuovo in tilt  

La fuga di medici non si ferma, i rincalzi annunciati (e auspicati) non arrivano mai e per il reparto di Traumatologia del Sirai è iniziata una nuova settimana da incubo: diciannove pazienti ricoverati, più alcuni in arrivo e dieci ancora da operare.

L’attesa

Nel reparto (che peraltro da ieri è in trasferimento dal primo al quarto piano), si moltiplicano le storie di disagio di chi deve fare i conti con una penuria di medici che si aggrava di giorno in giorno. Perché con soli tre medici in servizio, più il primario, la disposizione di tre sedute operatorie alla settimana è puramente teorica. «Sto pensando di chiedere di essere dimesso per andare altrove – racconta Giovanni Serra, 62 anni, di Sant’Antioco, ricoverato per una grave lesione ai tendini di una gamba – ho terrore che più il tempo passa più il mio problema fisico diventi irreparabile». Stessa angoscia manifestata da Davide Cirina, 70enne di Carbonia, dal 4 novembre al Sirai per una grave frattura alla rotula: «Nel mio caso, considerata la situazione generale, i medici nemmeno riescono a pronunciarsi sui tempi dell’intervento: a questo punto mi sento un miracolato quantomeno per essere stato trasferito dalla Chirurgia alla Traumatologia». Anna Maria Ghisu, 78enne di Sant’Antioco, femore fratturato, ha vissuto tutta la trafila diventata d’ordinanza: «Dieci giorni prima di essere operata: quando sono entrata mi hanno detto che non si sarebbe riusciti ad accorciare i tempi». Franchezza che non allevia il disappunto dei pazienti alcuni dei quali devono fare con altri patologie gravissime. Fra cui una donna di 79 anni di Iglesias, afflitta da una malattia oncologica, ricoverata dal 4 novembre per una frattura al femore: ha sospeso la chemioterapia per giorni con la speranza di essere operata in tempi celeri ma solo ieri è stata sottoposta a intervento con seduta straordinaria.

I medici

La esigua pattuglia di medici è di tanto in tanto rafforzata, ma non con frequenza, da un chirurgo proveniente da Iglesias. Pochi giorni fa si è invece trasferito a Cagliari un medico che aveva da tempo annunciato il trasloco. Infine, oltre a un medico già dimissionario, rischia a breve di essercene un altro che ha avanzato la stessa decisione. È un bollettino della sofferenza quello che ogni giorno finisce sul tavolo della manager della Asl Sulcis Giuliana Campus: «Stiamo lavorando su tutti i fronti per garantire la piena funzionalità delle unità operative – sottolinea – per il reparto di Traumatologia stiamo provvedendo a reclutare personale attraverso selezioni che sono in pubblicazione». Stesso discorso per l’Urologia che di giorno in giorno rischia di essere accorpata (ma il provvedimento è sospeso) alla Chirurgia.

