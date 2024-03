Traumatologia di nuovo in tilt 

La “tregua” è durata poco meno di due mesi: il reparto di Traumatologia di Carbonia è di nuovo in allarme. Interventi attesi da quasi due settimane, una quindicina di pazienti ancora da sottoporre a operazione. E familiari dei degenti su tutte le furie.

I timori

Il reparto del Sirai di Carbonia vede di nuovo lo spauracchio della chiusura, come era accaduto ai primi di novembre quando, per una pesantissima carenza di personale, aveva cgiuso le sale operatorie: interventi chirurgici sospesi e poi annullati, tutti i degenti trasferiti a Cagliari o San Gavino e attività ridotta ai minimi termini (consulenze per il Pronto soccorso e semplici medicazioni ambulatoriali). Circa un mese e mezzo fa la svolta positiva, con l’ingaggio annunciato dalla Asl Sulcis di due medici più tre giovani specializzandi e il rientro da un periodo di malattia di altri medici. La situazione era parsa di nuovo più che dignitosa, al punto che c’erano stati giorni in cui i pazienti venivano spediti a Carbonia anche dagli ospedali di Cagliari. Non è durata molto.

Le proteste

Da qualche giorno il reparto è di nuovo in sofferenza, e le operazioni saltano di continuo. «Un’assurdità, anzi una presa in giro prima delle elezioni – accusa Tore Brenau, di Santadi, parente di una degente – mia sorella Giuseppina di 94 anni è stata ricoverata nove giorni fa per una femore rotto e per ben due volte preparata all’intervento poi cancellato all’ultimo istante per mancanza di medici». Tuona anche Franca Tuveri, di Carbonia: «Anche mia sorella di 80 anni aspetta da nove giorni di essere operata, ma ci hanno già avvisato che l’operazione potrebbe saltare anche questa settimana: il guai è che stiamo provando a chiedere ad altri ospedali se c’è posto, e la risposta è negativa».

Alcuni interventi comunque vengono garantiti, ma la situazione sta riprendendo (salvo contromisure immediate) una piega sgradevole. In parte dovuta al fatto che sia uno degli specializzando che uno dei medici hanno concluso il rapporto con Carbonia. Gli altri due specializzandi garantiscono dodici ore alla settimana, ma hanno pur sempre la necessità di essere affiancati da medici esperti.

L’Azienda sanitaria locale, diretta da Giuliana Campus, ammette che le condizioni della Traumatologia stanno di nuovo presentando criticità: «Esistono problemi legati alla carenza di personale medico: di recente le ferie che precedono le dimissioni di un medico hanno ulteriormente reso difficile la situazione e si è reso necessario rivedere l’organizzazione dell’attività operatoria nel suo complesso per poter dare risposte ai pazienti in attesa, che verranno operati nei prossimi giorni».

