Traumatologia, caos senza fine 

I medici continuano ad essere troppo pochi e dal reparto (di nuovo) c’è chi fugge perché non può attendere 20 giorni per un intervento. Come se non bastasse, per alcuni giorni sono mancati pure i pannoloni per l’igiene intima dei degenti.

Pochi medici

La drammatica penuria di professionisti (solo quattro più il primario) sta continuando ad avere pesanti conseguenze. Al punto che ci sono stati pazienti che hanno firmato il figlio di dimissioni e si sono trasferiti altrove per farsi operare. Come Giovanni Serra, 62 anni di Sant’Antioco: «Ho pagato a spese mie per andare in una clinica privata - testimonia – perché più passava il tempo e più il mio problema al tendine, per il quale l’intervento era stato giudicato urgente, rischiava di restare irrecuperabile>. Solo avantieri, 23 di novembre, è finita sotto i ferri per una frattura al femore una nonnina di 93 anni di Bacu Abis: <Peccato che è ricoverata dal primo di novembre – rivela la nipote Mariangela Mei – e per di più da un paio di giorni ci stavano chiesto di comprare noi e di portare i pannoloni perché iniziavano a scarseggiare>. Quest’ultimo problema, sollevato da più degenti, è stato risolto ieri verso l’ora di pranzo quando ai pazienti e ai loro familiari in visita è stato comunicato che era arrivata una nuova fornitura. Intanto, venti di giorni di attesa prima dell’intervento stanno diventando la norma, come sta verificando sulla propria pelle Davide Cirina, 70enne di Carbonia, ricoverato dal 4 novembre per una frattura al ginocchio: Spero davvero che lunedì prossimo mi operino, perché non ce la faccio più.

La disposizione

Molto dipenderà da una disposizione interna (la cui effettiva applicazione verrà discussa nei prossimi giorni) diramata pochi giorni fa: prende atto della “grave carenza di specialisti ortopedici” e per “garantire l’attività chirurgica” stabilisce dal 27 novembre la sospensione della guardia notturna ortopedica, attiva la pronta disponibilità notturna, attiva un medico per le eventuali emergenza intra-ospedaliere, infine, stabilisce una decina di ipotesi (gravi) in cui il Pronto soccorso è autorizzato a chiedere l’arrivo del medico reperibile nel reparto di Traumatologia (adesso si trova al quarto piano). Le altre situazioni cliniche scivolano al mattino successivo.

Nella situazione del reparto di Traumatologia del Sirai, spicca però una buona notizia: la Asl ha indetto e sono in corso due manifestazioni di interesse, per reclutare e assumere medici.

