Trattori, una passione diventata museo 

Da quando si infilava dentro il volante del trattore di suo padre sono trascorsi quasi settantanni. Fra i mezzi agricoli dell’officina meccanica di famiglia, come in un parco giochi, incuriosito da quei giganti con ruote molto più alte di lui. Carmine Cabiddu, classe 1950 di Bari Sardo, nel 2019 apre il primo museo in Sardegna dedicato ai trattori. Questa passione travolgente condiziona tutte le scelte della sua vita. «Per prima cosa ho abbandonato gli studi superiori al liceo Classico, poi quando sono partito militare ho fatto un corso per diventare sottufficiale di complemento ma ho rinunciato alla prospettiva di diventare ufficiale, e ancora peggio, per mia madre, ho rinunciato ad un posto fisso alle Poste. Ho detto addio ad una vita più semplice, lo so. L’ho fatto per amore verso i trattori, volevo stare in mezzo a loro, il richiamo era troppo forte», racconta Carmine.

Meccanico

Dopo qualche anno trascorso nell’officina di suo padre e di suo fratello, a 28 anni apre la sua officina meccanica, insieme a una rivendita di macchine agricole. Trova anche il tempo di insegnare al corso di “Formazione di meccanici di macchine agricole” dell’Enaip di Lanusei e, vicino alla pensione, inizia a pensare di dedicare il suo tempo alla collezione di trattori d’epoca. «Nel 2013, da pensionato, ho collaborato con un ingegnere che si occupava di organizzare corsi per avviare i ragazzi all’attività di meccanico di macchine agricole – ricorda – Abbiamo girato tutte le regioni d’Italia, io insegnavo l’organizzazione dell’officina. Proprio durante quei corsi, nel tempo libero giravo per le campagne in cerca di trattori abbandonati. Ne trovavo fra gli alberi, in mezzo ai rovi, oramai dei rottami. Li visionavo e poi me li facevo spedire».

Testimone

Nella sua officina di Bari Sardo i trattori riprendono vita e la sua collezione di macchine, modellini, antiche fotografie e strumenti agricoli iniziava a crescere sempre di più. L’idea era quella di farsi testimone, raccontare alle persone come fosse cambiato il lavoro agricolo nel tempo, testimoniare il passaggio dalle prime macchine a quelle più moderne che hanno alleviato la fatica dei contadini. Un omaggio a suo padre e a tutti gli instancabili lavoratori della terra. Oggi i trattori in esposizione sono trenta, il più antico è del 1910, più altri quattro che conserva nella sua vecchia officina perché non ha più spazio. «Non chiedetemi quale preferisco, perché è come parlare dei miei figli. Non ne ho uno preferito, anche se ho un ricordo speciale legato ad uno di loro: era in condizioni pietose, ma l’abbiamo risistemato insieme ai ragazzi della scuola professionale. Erano molto orgogliosi», ricorda. Il suo desiderio più grande sarebbe trovare uno spazio molto più grande, per accogliere altri mezzi.

