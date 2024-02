Trattori sardi, il viaggio della speranza 

Una delegazione sarda ieri ha raggiunto gli agricoltori e i pastori già fermi da qualche giorno alle porte di Roma. «Dobbiamo confrontarci per decidere quali strategie mettere in campo. Da Roma ci spostiamo a Pescara per incontrare gli altri rappresentanti del movimento e predisporre l’arrivo dei colleghi sardi», ha detto Roberto Congia del comitato “Riscatto Agricolo” giunto “in continente” insieme a Fabio Pitzalis, il rappresentante dei manifestanti sardi che nei prossimi giorni potrebbe salire sul palco del Festival di Sanremo. «Avrei evitato volentieri, non andremo lì a esibirci, ma ci troviamo costretti a usare questo mezzo per sensibilizzare e attirare l’attenzione su una situazione che ci sta mettendo in ginocchio», ha sottolineato il giovane.

La vigilia

Intanto al molo Dogana del porto di Cagliari, dove agricoltori e allevatori sono “accampati” da ormai nove giorni con i propri trattori, il rituale è sempre lo stesso: pranzo e cena tutti insieme attorno al fuoco e poi a dormire sotto i gazebo e nelle cabine dei mezzi. Saranno circa un centinaio quelli che tra oggi e domani raggiungeranno in nave e in aereo la Capitale. «Il presidio comunque resta», ha assicurato Andrea Cinus del Movimento Pastori Sardi, «noi vogliamo risposte chiare e sinceramente stiamo perdendo la pazienza, siamo tutti stanchi. Ma se queste risposte non arriveranno allora noi siamo pronti ad alzare il tiro».Non tutti dunque voleranno davanti al ministero dell’Agricoltura: «Il presidio – dicono – non può essere ancora smantellato». Vogliono che il governo si adoperi per rendere la burocrazia più snella e che alzi la voce contro i regolamenti di Bruxelles che rischiano di rendere improduttive le loro aziende. E ancora chiedono all'Europa di ripensare le misure di sostenibilità del settore agroalimentare (Green Deal) e l'abolizione degli incentivi per non coltivare i terreni. Insomma la protesta rischia di andare avanti a oltranza.

Manifestazione

Nel frattempo anche ieri i manifestanti hanno rallentato l’ingresso e l’uscita dei tir dal molo. E, come nei giorni scorsi, otto trattori hanno abbandonato per circa un’ora il presidio e hanno marciato verso il centro città: via Roma, viale Diaz, viale Cimitero, piazza Repubblica e in via Sonnino e di nuovo via viale Diaz, via Roma e il Porto.

RIPRODUZIONE RISERVATA