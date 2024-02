Trattori, rivolta nel cuore dell’Isola 

Poche le bandiere tricolore. Sui trattori, una quarantina, con altri mezzi agricoli, sventola invece la bandiera dei quattro mori e monta la rabbia di uomini che,per far sentire la voce della protesta e del disagio, hanno lasciato le loro aziende e sono venuti a manifestare nel Marghine.

Il corteo

Ieri mattina il lungo corteo chiassoso è partito puntuale attorno alle 9.30 dalla zona di Bardosu, incrocio tra il bivio di Bolotana e per Ottana. Insieme, in maniera ordinata, i mezzi agricoli hanno percorso la parte della statale 129 che collega Nuoro con Macomer, attraversando le campagne del Marghine, dove si affacciano tante aziende agricole, il bivio di Lei, quello di Silanus, Bortigali, poi Birori, fino ad arrivare a Macomer, per attraversare la zona industriale di Tossilo e arrivare sulla 131, a Campeda, in direzione Sassari. Al bivio per Badde Salighes, in quell'altipianoautentica dispensa agricola, c'è stata l'inversione di marcia e i trattori hanno fatto rientro a Bardosu, vicino a Bolotana. Limitati i disagi sul fronte del traffico grazie anche al piano alternativo sulla circolazione stradale, predisposto dalla Prefettura di Nuoro.

Le voci della protesta

Riflette Antonio Urrazza, giovane allevatore di Bolotana: «Partiamo dal fatto che in Sardegna si allevino perlopiù pecore e capre. Non si capisce perché come pascolo estensivo sono invece considerati solo bovini e suini. Abbiamo fatto tante richieste, ma da Roma non è arrivata nessuna risposta. Continueremo a lottare fino all'ultimo. Devono capire che la corda sta per spezzarsi. Resistiamo perché siamo convinti che nelle nostre campagne e col nostro lavoro c'è il futuro della nostra isola». Durissimo Roberto Congia, del movimento dei pastori sardi e coordinatore regionale della protesta: «Attendiamo risposte dal Ministero sui 12 punti che costituiscono le nostre richieste sacrosante. Diciamo subito che l'abbattimento dell'Irpef agricola non è una risposta. Chiediamo che non ci sia la concorrenza sleale delle aziende che operano in altri paesi europei, con prodotti che stanno invadendo i nostri mercati». Polemici Alessandro Longu, anch'egli giovane allevatore di Bolotana («ci chiedono l'utilizzo delle macchine elettriche. Forse ci considerano degli inquinatori dell'ambiente. Vorrei vedere loro utilizzare i trattori col motore elettrico») e Tonino Faedda, allevatore di Bonorva: «L'emendamento per l'esenzione dell'Irpef agricola, depositato dal Governo, non ci rassicura. Chiediamo l'esenzione totale per tutte le imprese agricole». Si aggiunge la rabbia di tanti, che ieri mattina hanno invaso con i loro mezzi le principali strade del Marghine. «Non ci ascoltano a Roma e in Europa? Noi protesteremo a oltranza». Una sorta di dichiarazione di guerra mentre la campagna elettorale è in atto e i problemi legati del setto re raffiorano drammaticamente.

Amministratori polemici

I sindaci del Marghine si rammaricano perché non sono stati coinvolti nella protesta. «Siamo stati avvisati solo dalla Prefettura per garantire l'ordine pubblico- dice il sindaco di Bortigali, Francesco Caggiari- alla manifestazione non ho quindi partecipato, anche se sono solidale con gli allevatori». Dall'altra, il sindaco di Borore, Tore Ghisu, pur partecipando soltanto alla fase della protesta nel suo territorio, vicino all'area industriale di Tossilo, dice: «Condividiamo la protesta e siamo solidali con i nostri allevatori. Come loro condanniamo i ritardi sull'erogazione delle provvidenze, per un comparto che è l'asse portante dell'economia del nostro territorio».

