Trattori, la protesta non si ferma 

«Il porto di Cagliari non smobilita». Lo dicono con convinzione gli agricoltori e gli allevatori sardi che proseguono il presidio davanti al molo Dogane del capoluogo per protestare contro le politiche comunitarie adottate e previste per il comparto agricolo. Alcune delle quali in discussione in questi giorni a Bruxelles. I manifestanti anche ieri hanno rallentato l’ingresso e l’uscita dei tir dal molo, creando non solo lunghe code in via Riva di Ponente, dove la polizia locale ha dovuto deviare il traffico verso il centro città, ma anche lievi ritardi nell’imbarco dei mezzi facendo storcere il naso a qualche compagnia navale.

Confronto

In tarda mattinata una delegazione ha raggiunto la sede di Argea per avere risposte «sul futuro del nostro lavoro», spiega Roberto Congia, referente del comitato “Riscatto agricolo”, che insieme al Movimento Pastori Sardi ha organizzato il presidio. «Purtroppo da questo incontro non è venuto fuori niente se non la loro irresponsabilità. Dicono che inizieranno i pagamenti dal 15 febbraio, ma sono in ritardo di sei mesi e non si rendono conto del disagio delle campagne. Siamo davanti a una situazione scellerata dovuta soprattutto alle scelte politiche sbagliate degli ultimi anni», incalza l’uomo che precisa: «l’incontro con Argea non è legato alla protesta, questa va avanti. Il ritardo nei pagamenti è solo un’ulteriore criticità che viviamo sulla nostra pelle».

L’accampamento

Nel frattempo gli altri manifestanti hanno organizzato un banchetto conviviale con i prodotti della loro terra: dalla carne fresca arrostita sul luogo ai mandarini e agli ortaggi. «È un modo per rendere meno pesanti queste giornate», afferma Giorgio Ghiani, coltivatore cereali e foraggio a Guasila, «più restiamo, più abbiamo possibilità di farci ascoltare. La burocrazia e tutte queste norme ci stanno strozzando».

Il concetto lo ribadiscono Sandro Serra di Ortacesus e Pierandrea Perseu di Guasila: «Per colpa di costi e spese siamo costretti ad anticipare soldi che spesso non rientrano. Il produttore va in perdit. Chi è che specula e chi guadagna? Di sicuro non noi che ormai siamo allo stremo».

Nuovi arrivi

Intanto gli “autotrasportatori sardi riuniti” hanno espresso solidarietà agli uomini e alle donne delle campagne e non escludono un’imminente stato di agitazione del settore. «Ci stiamo organizzando», spiega Luigi Massimiliano Serra, evidenziando che la categoria sta subendo pesantemente le decisioni prese dell’Ue. «È stata applicata una tassa alle compagnie marittime per l’inquinamento, ma loro l’hanno girata tempestivamente a chi ogni giorno affronta le attraversate con tutte materie prime, beni di prima necessità, senza tralasciare tutte le materie e attrezzature utili proprio per la pastorizia e l’agricoltura. Inoltre dal 2025, questa tassa verrà applicata anche ai mezzi pesanti, quindi al nostro comparto ed è inaccettabile», aggiunge Serra.

«Ben vengano gli autotrasportatori: questa è una protesta per tutti, noi li abbiamo sostenuti nella loro battaglia. Insieme possiamo davvero ottenere qualcosa per rendere il nostro futuro in Sardegna migliore», conclude Congia.

