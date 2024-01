Trattori, la protesta a Bruxelles 

Bruxelles. La chiamano “la calma prima della tempesta”. Decine di trattori sfilano per le strade di Bruxelles in direzione quartiere europeo. Il perimetro dell'area è circondato dal filo spinato. Di tanto in tanto un clacson suona ad annunciarne l'arrivo e un petardo esplode.

L'assedio degli agricoltori al cuore dell'Europa è pronto a consumarsi e a salire via via d'intensità, quando i leader Ue si riuniranno all'Europa Building per un vertice già funestato dal veto di Viktor Orban al pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per Kiev. Una tempesta perfetta a 130 giorni dalle elezioni europee. Che Bruxelles prova a disinnescare con due misure messe sul tavolo in fretta e furia per rispondere alla chiamata di Emmanuel Macron: tutele sulle importazioni delle derrate alimentari - grano in testa - a dazio zero dall'Ucraina e un nuovo stop per tutto il 2024 all'obbligo di mettere a maggese il 4% dei terreni per accedere ai fondi Pac.

