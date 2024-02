Trattori in piazza, cresce la tensione «Nessuna resa» 

Sono arrivati i rinforzi davanti al molo Dogane del porto di Cagliari: alla protesta che va avanti da ormai dieci giorni si sono uniti circa quaranta trattori, arrivati nella tarda mattinata di ieri, da più zone del Medio Campidano, del Sulcis, della Trexenta, del Sarcidano e dell’hinterland cagliaritano. Oltre sessanta mezzi hanno bloccato, per tutta la giornata, l’ingresso al molo e creato non pochi disagi in via Riva di Ponente per gli automobilisti in arrivo dalla statale 195 e dalla 131. Lunghe code si sono create fino a Giorgino con i camion schierati sulla strada in attesa di potersi imbarcare sulle navi. Insomma: la protesta cresce e il presidio resiste.

Le voci

«Non è una protesta finta, il malcontento è vero. Nelle campagne non si sta bene, sembra nessuno si renda conto di ciò di cui abbiamo bisogno. Chiediamo dignità per il mondo agricolo», afferma Roberto Congia del comitato “Riscatto agricolo”, appena rientrato da Pescara dove ha incontrato il coordinamento nazionale e, pronto a ripartire per Roma insieme a un centinaio di manifestanti sardi.«I sardi non fanno retromarcia all’ultimo momento», tuona Congia, «saremo in piazza San Giovanni per capire come mai all’ultimo momento si sia presa questa decisione e capire quali altre azioni intraprendere. Saremo dovuti essere molti di più, ma per la Sardegna c’è anche il problema dell’insularità e purtroppo non ci sono voli per tutti, ma noi partiremo lo stesso».

La frenata

Il messaggio del referente sardo è per Andrea Papa, del coordinamento nazionale che, ieri sera, ha annullato la manifestazione nella Capitale, annunciando che avrebbero portato una delegazione di pochi trattori, tra San Giovanni e il Colosseo, «a simbolo della protesta». Una scelta per «non incrinare ulteriormente il grande appoggio sino a oggi avuto da tutti i cittadini italiani. Tutti i manifestanti con i loro mezzi agricoli resteranno a sensibilizzare l’opinione pubblica nei vari presidi».

La protesta è stata messa in piedi dopo mesi di interlocuzioni tra i vari rappresentanti italiani del mondo agropastorale. «Saremo noi a portare le nostre istanze al ministro dell’Agricoltura, non vogliamo che nessun’altro si mischi alla protesta con secondi fini», precisa Congia ricordando che anche il Movimento Pastori Sardi sta sostenendo la vertenza. Allevatori e agricoltori vogliono che il governo si adoperi per rendere la burocrazia più snella e che alzi la voce contro i regolamenti di Bruxelles che rischiano di rendere improduttive le loro aziende. E ancora chiedono all’Europa di ripensare le misure di sostenibilità del settore agroalimentare (Green Deal) e l’abolizione degli incentivi per non coltivare i terreni. Insomma la protesta rischia di andare avanti a oltranza.

La sfilata

Intanto ieri mattina ben dodici trattori hanno rallentato il traffico nel centro cittadino. In corteo all’ora di punta hanno attraversato via via Roma, viale Diaz, viale Cimitero, piazza Repubblica e via Sonnino e di nuovo viale Diaz, via Roma e il Porto, creando non pochi disagi. Di pomeriggio, invece, si sono diretti verso la Saras.

«Abbiamo la raffineria più grande d’Europa in casa nostra senza alcun beneficio, anzi paghiamo il gasolio ai prezzi più alti d’Italia. Quello agricolo con le agevolazioni ha lo stesso prezzo del resto della Penisola, credo che in Sardegna dovremmo avere un trattamento diverso», incalza Roberto Congia, «la Saras si lava coscienza pagando certificati bianchi in Amazzonia, ma non si rende conto che in Sardegna anche le nostre aziende agricole catturano il loro inquinamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA