Trattori in marcia per il lavoro 

<Lo sappiamo, la Todde ha appena vinto, ma noi agricoltori del Sulcis Iglesiente le rivolgiamo il primo accorato appello: sblocchi i soldi per il comparto e garantisca condizioni non solo per farci sopravvivere, ma per rinascere».

In marcia

La rivolta dei trattori dilaga anche nel sud ovest della Sardegna con la marcia che ieri ha portato la protesta da Tratalias, dove una cinquantina di mezzi si è messa in cammino, sino a Carbonia, col raduno nel piazzale dello stadio. A bordo dei veicoli, la rabbia di un esercito di lavoratori del mondo agricolo e zootecnico che si è associato alle più imponenti proteste che da settimane caratterizzano la rivolta dei trattori: costi di produzione impossibili, raccolti che rischiano di saltare. Ma la Sardegna e il Sulcis Iglesiente chiedono alla nuova governatrice Alessandra Todde immediati atti coraggiosi: <Ci sono ingentissime risorse ferme che devono essere sbloccate subito - accusa Ivan Garau, associazione categoria produttive – anche il nostro territorio è fatto di piccole medie imprese caratterizzate da coltivazioni estensive, paghiamo un sistema di trasporti che non rende competitivi i nostri prodotti». Insomma, il primo autentico appello alla neo governatrice sarda arriva dal Sulcis. E giunge da chi ha fatto della lavorazione della terra il fondamento della propria vita: «Sempre che si possa chiamare vita – dice Andreana Lecca, azienda agricola e zootecnica a Sant’Anna Arresi – impossibile sostenere i rincari dei prezzi di gasolio, concimi, mangimi, pezzi di ricambio».

I giovani

A queste condizioni, difficile anche il ricambio generazionale. I giovani dalle campagne spariscono ma c’è chi resiste: «Non vogliamo mollare – insiste Michele Virdis, agricoltore di Sant’Anna Arresi – ma ogni giorno è un dramma: ieri da Cagliari ai mercati generali ci hanno chiesto di fermare il taglio dei carciofi, ma non possono mica restare a invecchiare». Dopo 28 giorni di presidio al porto di Cagliari, i trattori hanno deciso di riportare la protesta nel territorio e alla marcia su Carbonia erano presenti anche agricoltori di Teulada: «Questo è solo l’inizio – dice infatti Andrea Cinus – è dal Sulcis che lanciamo il messaggio ai nuovi governanti: non vogliamo abbandonare la campagna cedendola a pale eoliche e fotovoltaico». Nel percorso da Tratalias a Carbonia, il passo lento dei trattori ha creato disagi ma incassato anche tantissima solidarietà degli automobilisti. E non è un caso che il raduno finale è avvenuto in via Costituente nello spiazzo (dove regna il degrado fra fango, ruderi e discariche abusive) in cui operano diverse rivendite di frutta e verdura. «Siamo in crisi nera noi, di conseguenza sono in crisi anche i commercianti - ammette Giacomo Fenu, agricoltore di Carbonia - il tempo dell’attesa e della burocrazia odiosa è scaduto: se non arrivano risposte concrete, la protesta non si fermerà».