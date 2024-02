Trattori in corteo tra Villamassargia, Domusnovas e Musei 

Nuovamente in marcia per rivendicare ulteriori misure capaci di supportare i sempre più magri guadagni di chi sgobba in campagna. Non si esaurisce la protesta degli agricoltori che ieri è ripresa nell’Iglesiente con una trentina di trattori (sui 50 attesi) a sfilare a lungo in corteo tra Villamassargia, Musei e Domusnovas. Protesta civile, ideata per non creare blocchi alla viabilità ma di certo per rallentarla e creare code, soprattutto durante il transito sulla Sp 2, i vari passaggi sulla Sp 86 e quelli nei tre Comuni dell’iglesiente. A parteciparvi agricoltori degli stessi tre comuni ma anche alcuni giunti da Iglesias, Carbonia, Siliqua e Vallermosa. Il corteo è partito alle 10.45 dalla stazione ferroviaria di Villamassargia. A colorarlo, tante bandiere dei 4 mori ma anche cartelli e striscioni emblematici. Tra gli ideatori c’è Massimo Piroi, di Villamassargia: «È vero, abbiamo ottenuto la proroga dell’esenzione sull’Irpef agricola per i redditi più bassi ma c’è tanto altro che non va: gli enormi ritardi nei pagamenti dei premi della politica agricola comunitaria, i rincari delle materie prime e del gasolio e, in generale, lo svilimento del nostro lavoro che è centrale nella filiera di produzione del cibo ma riceve solo le briciole dei profitti». Benvenuto Zanda è un allevatore di Musei: «Non si trova manodopera e quella che si trova è cara e non abbastanza preparata ma il problema maggiore sono i ritardi nei contributi che ci spettano: non abbiamo ancora percepito quelli del 2023 che dovevano essere pagati tra ottobre e novembre. Così non si riesce a rientrare nemmeno nelle spese». La protesta si è conclusa alle 13.30 ma se ne prepara un’altra per mercoledì a Carbonia.