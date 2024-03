Trattori in corteo per difendere il lavoro nei campi 

Non si sono fatti bloccare dalla pioggia. Agricoltori e allevatori dell’Oristanese hanno continuato la propria protesta e ieri mattina a bordo dei trattori hanno marciato su Oristano: mezzi agricoli in fila, disagi al traffico ma l’obiettivo è far sentire forte il grido di dolore e di rabbia della campagne sempre più in difficoltà. La mobilitazione è iniziata di buon mattino, circa trenta lavoratori (provenienti da Oristano, Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis e Solarussa) si sono dati appuntamento all’ingresso della città all’altezza dello svincolo del Rimedio: alcuni trattori sono stati parcheggiati sotto il viadotto mentre gli agricoltori hanno distribuito volantini agli automobilisti per denunciare la grave situazione di tutto il settore delle campagne. Poche righe per ricordare che l’agricoltura sta morendo sotto il peso della grande distribuzione e dell’agroindustria. Gli agricoltori hanno sottolineato che manifestano per difendere il duro lavoro nei campi e nelle stalle. Poi in corteo sono partiti verso il centro attraversando le vie Cagliari, Tirso, piazza Roma, via Mazzini per poi proseguire lungo via Solferino, via Cagliari, via Michele Pira, viale Rockefeller, via Diaz, passare dal ponte di Brabau e tornare al Rimedio. Il 9 marzo appuntamento a Tramatza per definire altre manifestazioni. ( m.g. )

