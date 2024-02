Trattori esasperati: «Non ci ascoltano» 

Agricoltori e pastori accampati dal 30 gennaio scorso davanti al molo Dogane del porto di Cagliari non mollano. Il presidio intorno al fuoco, con i trattori ormai fermi da settimane e un gazebo per ripararsi dalla pioggia e dal freddo, resiste. Mentre procedono anche i preparativi che li vedranno protagonisti, insieme ai colleghi delle altre regioni d’Italia, alla marcia su Bruxelles il prossimo 26 febbraio, ieri hanno chiesto e ottenuto un incontro con il Prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, perché si faccia portavoce «della volontà e della necessità dei manifestanti di incontrare la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani a Cagliari per sostenere il candidato Paolo Truzzu alle elezioni regionali del 25 febbraio», spiega Fabio Pitzalis esponente del movimento Riscatto Agricolo.

Faccia a faccia

«Fino a ora ci hanno negato qualunque incontro. Oggi sempre in prefettura dovremmo incontrare la senatrice di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda perché sia lei a farci da tramite con Giorgia Meloni», prosegue Pitzalis. «Le nostre istanze ormai sono ben note, ma l’appuntamento di questa mattina serve per spingere a un incontro necessario con la presidente del Consiglio. Se questo non ci sarà e non ci saranno le risposte che chiediamo, chi da venti giorni è responsabile della mobilitazione e del presidio a Cagliari, non sarà più responsabile di quello che succederà poi: agricoltori e allevatori adesso sono davvero esasperati».

A oltranza

Insomma i manifestanti continuano a chiedere risposte e sono disposti a continuare a lottare fino a quando le parole non diventeranno fatti. «La protesta non si è certamente spenta», aggiunge Roberto Congia, referente di Riscatto Agricolo. «La Sardegna presenta delle determinate peculiarità rispetto al resto del Paese ed è, proprio per questo motivo, una delle regioni più penalizzate dalle scelte della politica agricola comunitaria europea».

Congia ricorda anche che rispetto alle altre regioni d’Italia e alle condizioni climatiche, l’Isola ha sempre potuto praticare un’agricoltura e un allevamento estensivo. «Chiediamo con responsabilità un incontro con la presidente del Consiglio, così da distendere gli animi, avere un suo impegno per la risoluzione di tutte queste problematiche e permettere a chi sta difendendo il proprio lavoro e la propria dignità di poter tornare a casa dalla sua famiglia e nella sua azienda», conclude Congia.

