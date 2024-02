Trattori carichi di rabbia 

I contadini hanno riposto gli attrezzi per salire sui loro mezzi e allargare la protesta in tutta l’Isola. La marcia dei trattori è anche nel Sassarese. Ieri mattina pastori e agricoltori si sono dati appuntamento lungo il cavalcavia all’altezza del bivio di Muros. Per strada una quarantina di mezzi arrivati dai paesi della Nurra raggiunti da altri trattori venuti da Ozieri, Ardara, Mores e Tula. Una lunga colonna che ha proseguito sulla statale 131, in direzione Codrongianos, creando disagi alla viabilità prima di concludere la manifestazione nel punto di ritrovo, alle porte di Sassari, dove si sono concentrate le camionette antisommossa della polizia di Stato e le pattuglie dei carabinieri.

Passo lento

Nessun blocco ma traffico fortemente rallentato. Gli allevatori chiedono all’Europa di ripensare le misure di sostenibilità del settore agroalimentare e alla politica regionale di battere i pugni per difendere il comparto agricolo sardo. Parlano della sensazione di non essere ascoltati. Chiedono l’abolizione degli incentivi per non coltivare i terreni, di calmierare i costi del gasolio agricolo e delle materie prime, oltre a vietare l’importazione di prodotti agricoli come Ogm, carne sintetica e farine di insetti. Non li convince per niente la Politica agricola comune (Pac) e il Green Deal. «La Comunità Europea ha deciso che non coltivare era meglio che coltivare», sostiene Mario Dettori, uno degli organizzatori della mobilitazione «quindi ha smesso di dargli contributi sufficienti fino ad arrivare oggi a non pagarli nemmeno il costo di produzione che, evidentemente, li mette in condizioni di non avere un reddito sufficiente fino a portarli all'esasperazione». Sui trattori a parlare sono anche gli striscioni e gli slogan. “Il cibo non nasce in laboratorio ma dalle mani di un agricoltore” e ancora “Ue sveglia! Siamo custodi della biodiversità e del territorio, non criminali”. Per Giovanni Masia di Olmedo, del Movimento dei pastori sardi «gli agricoltori e i pastori non dovevano neppure scendere in piazza, invece l’incapacità politica regionale nel tutelare i nostri prodotti in Europa ci ha portato a questo. Non si può più seminare e tantomeno coltivare, non si capisce quale sarà il nostro futuro».

La battaglia si vuole estendere a tutte le categorie di lavoratori. «Questa protesta tocca tutta la popolazione indistintamente», aggiunge Pietro Deiana, allevatore 46enne «noi agricoltori ma anche consumatori finali, questo è il punto fondamentale di una lotta che coinvolge tutti e anche le scuole».

Questione di famiglia

C’è chi tra i giovani si batte per proseguire il lavoro della terra ereditato dai nonni. Katia Deriu, 26 anni, arriva dalla Nurra è determinata a far valere le sue ragioni. «La nostra mobilitazione, - dice- è finalizzata al riconoscimento dei nostri diritti, perché c’è una disparità di trattamento economico tra quello che percepiamo e il prezzo di vendita dei prodotti destinati al consumatore finale». Il sostegno arriva anche dal sindaco di Muros, Federico Tolu: «Ancora una volta gli allevatori scendono in piazza per difendere diritti che sono stati calpestati contro una politica comunitaria che non va incontro alle loro esigenze e crea una concorrenza sleale con i paesi extraeuropei». Per Il primo cittadino di Codrongianos, Cristian Budroni «questa politica danneggia le aziende agricole divenute veri presidi del territorio, e se 50 anni fa erano il fondamento della economia locale oggi stanno scomparendo e i giovani si stanno allontanando». La mobilitazione prosegue ad oltranza, prossima tappa Porto Torres.

