«Trattori bloccati nelle strade pantano» 

C’è una rivolta dei trattori anche a Carbonia. Gli esorbitanti costi di produzione delle lotte nazionali ed europee non c’entrano nulla ma i disagi che lamentano agricoltori e allevatori di una determinata zona del Comune, ha comunque riflessi sulla loro economia: sono le condizioni indecenti dei collegamenti interni del vasto e fertile reticolo di strade che si stende fra Cortoghiana Miniera e Terra Segada, Medau Esu e Cuccuru Suergiu.

La zona

È una fetta di territorio che pullula di stazzi, di terreni agricoli e di allevamenti. Ed è da qui che un anno e mezzo fa si levò la voce di protesta sia degli agricoltori che dei residenti per la situazione delle strade. È cambiato poco, e in alcuni punti, nulla. «Ci sono tracciati – racconta Omar Pau, agricoltore, uno fra i portavoce dei colleghi – in cui paradossalmente facciamo fatica anche con i trattori: strade così dissestate che non rendono agevole raggiungere i campi e anche i camion trasportatori del latte fanno fatica». Quello che gli agricoltori raccontano è anche una storia di danni subiti dalle loro stesse vetture quando spengono il trattore e usano le loro vetture: «Specchietti rotti, ammortizzatori da cambiare con frequenza – rivela Alessandro Saiu, altro portavoce degli agricoltori – è così da venti anni, paghiamo le tasse come tutti: per la città spendono milioni di euro ma qui vediamo le briciole».

I disagi

Fra fogne rotte e tubazioni in sostituzione (con altri tratti di strada smantellati), la situazione sembra peggiorare di mese in mese. In questo triangolo di colline fra Bacu Abis, Cortoghiana e Medau Desogus, scelto come residenza anche da chi magari non ha interessi diretti con le attività agricole o zootecniche, in realtà cominciano un po’ tutti a non poterne: «Ho pagato tutti gli oneri di urbanizzazione per metter su casa – racconta Gianni Forresu, impiegato che da anni ha scelto di vivere a Cuccuru Suergiu – ma a fronte dei tributi versati non corrisponde alcun tipo di intervento: strade disastrate, voragini in cui pure i mezzi agricoli faticano a transitare, illuminazione pubblica carente». In attesa dei lavori risolutivi, c’è chi suggerisce opere minimal: «Ad esempio – afferma Roberto Seu – dato che molte strade asfaltate sono uno sfacelo, basterebbe sfoltire le siepi e la vegetazione che in alcuni tratti invadono di un metro le carreggiate: provvisoriamente si risolverebbe qualcosa». Gli interventi erano stati garantiti un anno e mezzo fa, qualcosa è stata fatta (rattoppi), ma ora con l’imminente approvazione del bilancio comunale la Giunta conta di destinare risorse per questo comparto in cui il mondo dei trattori cerca di resistere.

