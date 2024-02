«Trattori, ancora una settimana» 

Agricoltori pronti a un’altra settimana di proteste, dopo che anche ieri si sono mobilitati dalla Sardegna al Veneto, passando da Lombardia, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Non si sono registrati gravi problemi al traffico, né incidenti. Confermato l’arrivo a Roma. «Domani sera daremo la data», diceva ieri il leader di “Cra Agricoltori traditi” Danilo Calvani. Le proteste «continuano in tutta Italia, da Nord a Sud, e - ha aggiunto - sono previste per quasi tutta la settimana». Quanto alle divisioni interne agli agricoltori, Calvani riconosce la presenza di alcuni gruppi «legati al governo e alla Coldiretti», ma afferma che il fronte della protesta è compatto: «Non siamo divisi». «Noi siamo dalla loro parte», ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè. A Milano una decina di agricoltori ha raggiunto Piazza Duomo con una mucca e un vitello, scandendo slogan e suonando fischietti, fra turisti e milanesi incuriositi.

